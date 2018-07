Trump sobre Helsinki: Me equivoqué, dije "sería" en lugar de "no sería"

El presidente Donald Trump afirmó el martes que acepta las conclusiones de la comunidad de inteligencia estadounidense de que los rusos interfirieron en las elecciones de 2016, y dice que se equivocó cuando pareció decir lo contrario en una conferencia de prensa con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes.

“En una frase clave durante mis declaraciones, dije la palabra 'sería' en lugar de 'no sería'. La frase debía ser 'No veo ninguna razón por la que no sería Rusia", dijo el presidente en lo que describió como comentarios aclaratorios sobre la conferencia de prensa en Helsinki.

El presidente dijo que revisó una transcripción de lo que dijo y decidió aclarar sus comentarios.

"Permítanme ser totalmente claro al decir eso, y lo he dicho muchas veces, acepto la conclusión de nuestra comunidad de inteligencia de que la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 tuvo lugar", dijo Trump el martes, antes de agregar: "Podrían ser otras personas también".

Las declaraciones del líder estadounidense en Helsinki fueron recibidas con una avalancha de críticas, tanto de demócratas como de republicanos y miembros de la comunidad de inteligencia, así como líderes internacionales sobre su reunión y conferencia de prensa el lunes con Putin.

En la aclaratoria del martes, el presidente Trump enfatizó que cualquier acción que Rusia tomó no tuvo ningún impacto en las elecciones presidenciales, y que la diplomacia con Rusia es importante. Sobre su reunión con Putin dijo que fue más exitosa que la que tuvo con la OTAN, afirmando que él y Putin avanzaron en varios temas de conflictos.

"A pesar de lo exitoso que fue la OTAN, creo que esta fue nuestra visita más exitosa", dijo Trump.

El presidente enfatizó que llevarse bien con Rusia es algo deseable. De acuerdo con la información entregada por los periodistas presentes en la Casa Blanca este martes para la aclaración presidencial, Trump no respondió a una pregunta de si públicamente estaría dispuesto a condenar a Putin.