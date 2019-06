Trump se reúne con Theresa May en su segundo día de visita a Gran Bretaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el martes con la primera ministra británica, Theresa May, dando continuidad a su visita de estado de tres días a Gran Bretaña que comenzó con la ceremonia oficial y un lujoso banquete organizado por la reina Isabel II.

El lunes Trump elogió a la reina como "una gran gran mujer" y afirmó que Estados Unidos y Gran Bretaña compartían una alianza duradera.

El martes, May y Trump May se encuentran en un desayuno de negocios en el Palacio de St. James. En el encuentro participan directivos de empresas estadounidenses y británicas. De Estados Unidos asistieron Lockheed Martin Corp, JP Morgan Chase and Co, Goldman Sachs Group Inc, construction company Bechtel and cybersecurity and data analytics firm Splunk Inc.

Está prevista una conferencia de prensa una vez que termine el encuentro. La mayor prioridad de los mandatarios es un posible acuerdo bilateral de comercio que entraría en vigor una vez Gran Bretaña abandone la Unión Europea.

Trump y su esposa Melania cenarán con el príncipe Carlos y su esposa, Camilla.

Trump propone un trato "muy importante"

La visita de Trump llega en momentos en que se espera que Gran Bretaña salga de la UE el 31 de octubre a menos que ambas partes acuerden un aplazamiento. May renunciará el viernes a su puesto como líder del partido, dando inicio a la pugna por sucederla como primera ministra.

Medios informaron que Trump agradeció a May por hacer un trabajo fantástico. Le aseguró además que hará un trato "muy importante" con Gran Bretaña después del Brexit.

Protestas

Manifestantes a favor y en contra de la visita de Trump salieron a las calles el martes.

El principal líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, convocó a la manifestación en su cuenta de Twitter el lunes.

"La protesta de mañana (martes) contra la visita de Estado de Donald Trump es una oportunidad para solidarizarnos con aquellos a quienes ha atacado en Estados Unidos, en todo el mundo y en nuestro propio país, incluso, esta misma mañana, @SadiqKhan", dijo en aparente alusión a los comentarios de Trump respecto al alcalde de Londres, Sadiq Khan. El alcalde criticó previamente la visita de Trump.

El miércoles, May y Trump se unirán a otros líderes mundiales en el puerto inglés de Portsmouth para conmemorar 75 años de los desembarques del Día D, que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial.

"Nuestra relación ha sustentado la seguridad y la prosperidad de nuestros países durante muchos años y continuará haciéndolo en las generaciones venideras", dijo May antes de la visita.

