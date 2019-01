Presidente Trump abandona reunión con líderes del Congreso en la Casa Blanca

Líderes demócratas del Congreso afirman que la reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump la tarde del miércoles, fue suspendida a poco de comenzar cuando el presidente abandonó el encuentro después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dijera que la cámara no aprobaría fondos para el muro.

Pelosi, acompañada del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer y el número dos del partido en la Cámara Baja, hablaron con los periodistas al salir de la Casa Blanca.

Schumer dijo que el presidente preguntó a Nancy Pelosi si aceptará asignar fondos para el muro y ella dijo no. "Él se levantó y dijo, 'entonces no tenemos nada que discutir' y se fue. Nuevamente vimos una rabieta porque no pudo lograr lo que quería", indicó el líder demócrata del Senado.

En un mensaje en Twitter, el presidente confirmó que abandonó la reunión, a la que calificó como "un desperdicio completo de tiempo".

"Acabo de salirme de una reunión con Chuck y Nancy, un desperdicio completo de tiempo. Pregunté qué sucedería en 30 días si yo abro rápidamente las cosas, van ustedes a aprobar un Muro o una barerra de acero? Nancy dijo, NO. Yo dije adiós, nada más funciona!", escribió Trump.

El vicepresidente Mike Pence, también habló sobre la fallida reunión, que dijo no solo se trataba de buscar una solución al cierre del gobierno sino a la crisis humanitaria que la administración insiste ocurre en la frontera con México.

Pence culpó a los demócratas diciendo que no están dispuestos a negociar mientras el cierre parcial del gobierno continúe.

El presidente Donald Trump, y los líderes del Congreso se reúnen nuevamente el miércoles, sin que haya señales de que esten listos para comprometerse con la demanda de Trump de fondos para la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una disputa que ha llevado a un cierre parcial del gobierno que ya lleva 19 días.

Trump almorzó en el Capitolio con los republicanos del Senado y luego volvió a la Casa Blanca para una reunión con líderes republicanos y demócratas del Congreso, un día después de que pidiera la construcción de la barrera fronteriza en su primer discurso televisado a la nación desde la Oficina Oval, en los dos años de su presidencia.

Según los reportes de prensa, la visita de Trump al Capitolio el miércoles, buscaba tratar de evitar deserciones de legisladores republicanos nerviosos en el Congreso en el día 19 del cierre parcial del gobierno.

Al terminar la visita, sugirió que un acuerdo para su muro fronterizo podría estar cerca, pero también dijo que el cierre durará "lo que sea necesario". Afirmó que tenía un apoyo "tremendo" de parte de los republicanos, pero los senadores del Partido Republicano están públicamente incómodos con el enfrentamiento que a medida que pasan los días afecta cada vez más las vidas de los estadounidenses e interrumpe la economía.

Trump insistió en la Casa Blanca antes de ir al Congreso que "No quería esta pelea'', pero fue su repentino rechazo a un proyecto de ley bipartidista de gastos a fines del mes pasado que sorprendió a los líderes en el Congreso, incluidos los aliados republicanos, que ahora buscan una resolución a este tema clave de su campaña.

También retieró su advertencia de que podría declarar una emergencia nacional y tratar de autorizar el muro por su cuenta si el Congreso no aprueba los 5.700 millones de dólares que pide.

"Creo que podríamos llegar a un acuerdo, y si no lo hacemos, podría ir por ese camino ', dijo.

Existe una creciente preocupación por el costo del cierre para los estadounidenses promedio, incluidas las interrupciones en los pagos a los agricultores y los problemas para los compradores de viviendas que buscan préstamos hipotecarios respaldados por el gobierno ", dijo el senador John Thune, el republicano número dos en el Senado.