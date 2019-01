Trump se reúne con legisladores, mientras expertos alertan sobre daños a la economía

El presidente Donald Trump y un grupo bipartidista de legisladores apodado "Problem Solvers Caucus" (Grupo de Resolución de Problemas) se reunió el miércoles en una reunión "constructiva", dijo la Casa Blanca, mientras el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos se extiende a su jornada número 26.

“El presidente y su equipo tuvieron una reunión constructiva con miembros bipartidistas del grupo de resolución de problemas. Se escucharon el uno al otro y ahora ambos tienen un buen entendimiento de lo que el otro quiere. Esperamos más conversaciones como esta", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado publicado en Twitter.

La reunión incluyó siete demócratas. Dos personas que asistieron a la reunión de la Casa Blanca acordaron que fue "productiva", pero no pudieron decir en qué medida Trump estaba escuchando o conmovido por la conversación.

La gente, que habló bajo condición de anonimato, dijo que en algunos momentos parecía que las personas hablaban entre sí sin escucharse. Los legisladores hablaron sobre el efecto del cierre en sus electores y abogaron por la "seguridad fronteriza". Trump y otros, de vez en cuando, usaron el término "muro". No estaba claro si se había logrado progreso.

Mientras tanto, un grupo de senadores republicanos se dirigió a la Casa Blanca más tarde el miércoles.

Muchos republicanos no están dispuestos a firmar una carta dirigida por el senador Lindsey Graham, R-S.C., y el senador Chris Coons, D-Del., para reabrir el gobierno durante tres semanas mientras continúan las conversaciones.

"¿Eso ayuda al presidente o eso lastima al presidente?" preguntó el senador Mike Rounds, R-S.D., entre los que fueron a la Casa Blanca. No ha firmado la carta. "Si el presidente lo veía como una forma de ser conciliador, si pensaba que ayudaría, entonces tal vez sea una buena idea", dijo. "Si solo se ve como un debilitamiento de su posición, entonces probablemente no lo haría".

Mientras que la senadora Susan Collins, R-Maine, dijo que había firmado, otros dijeron que faltaba el apoyo del Partido Republicano. "Están un poco cortos en el lado R", dijo el senador Joe Manchin, D-W.Va.,

No obstante, la presión de cierre aumentó el miércoles cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le pidió que retrasara su discurso sobre el Estado de la Unión y sus propios economistas reconocieron que el prolongado enfrentamiento estaba teniendo una mayor carga económica de lo que se pensaba.

La Casa Blanca no respondió de inmediato al movimiento de alto nivel en el vigésimo sexto día del cierre, ya que Trump y los demócratas están en un callejón sin salida con respecto a las demandas de Trump de $ 5.700 millones para construir un muro a lo largo de la frontera con México.

Pelosi rechaza el dinero para el muro que considera ineficaz e inmoral; Los demócratas dicen que discutirán la seguridad fronteriza una vez que el gobierno haya reabierto.

"Me estoy quedando sin ideas", dijo Graham, un republicano de Carolina del Sur que ha estado trabajando en estrategias bipartidistas para resolver el cierre.

"Los demócratas no van a negociar con el gobierno cerrado", dijo. "A la gente de la Casa Blanca no le gusta escuchar eso. No sé qué decirles más de lo que realmente pienso. Si tienes una idea mejor ... cuéntame ".

Graham y el senador demócrata Chris Coons de Delaware estaban organizando una carta bipartidista pidiéndole a Trump que acepte la idea de reabrir al gobierno durante tres semanas para dar tiempo a las negociaciones sobre seguridad fronteriza. Trump lo rechazó antes.

La carta, una copia de la cual fue obtenida por The Associated Press, indica que los senadores harán sus mejores esfuerzos para que "el Congreso desarrolle y vote un acuerdo bipartidista que aborde su solicitud" para obtener dinero de la frontera si él acepta apoyar la legislación reabriendo el Gobierno por esas semanas.

Siete legisladores demócratas estaban en un grupo bipartidista que fue a la Casa Blanca el miércoles para explorar una solución.

La Casa Blanca ha estado tratando de alejar a los legisladores de Pelosi, pero las invitaciones de Trump a los demócratas a principios de esta semana fueron rechazadas. Los siete demócratas, en su mayoría estudiantes de primer año, provienen de áreas donde Trump sigue siendo popular. Varios no apoyaron a Pelosi como presidenta de la Cámara. Sin embargo, prevaleció el pesimismo de que cualquier cosa podría romper el atasco pronto.

Incluso cuando los funcionarios de la administración proyectaron confianza en su curso, los economistas de Trump indicaron que el cierre está causando un mayor daño económico del que se esperaba.

Kevin Hassett, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, dijo el martes que el cierre está desacelerando el crecimiento más de lo previsto.

Hassett dijo a los periodistas que la Casa Blanca está duplicando su estimación de la presión sobre la economía del cierre, y ahora calcula que está desacelerando el crecimiento en aproximadamente 0,1 puntos porcentuales por semana.

Si bien el impacto en la economía general sigue siendo leve, los economistas prevén un daño real si el cierre se prolonga hasta febrero o más allá.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo a los reporteros que la economía seguía siendo fuerte. "Sé que ha habido algún impacto, pero al mismo tiempo nos enfocamos en los principios económicos a largo plazo que el presidente ha establecido", dijo.

La Cámara de Representantes y el Senado dijeron que cancelarán un receso a fines de esta semana si el cierre continúa, lo que parece probable.

Sin embargo, entre bastidores, la administración y sus aliados en Capitol Hill están mirando cautelosamente el próximo día de pago. Esperan llegar a una resolución antes de la fecha límite del martes, cuando tendrán que preparar la próxima ronda de cheques de pago para los trabajadores que han estado viendo ceros en sus recibos de pago.

El miércoles, Trump firmó un proyecto de ley para pagar a los empleados federales cuando reabra el gobierno, informó la Casa Blanca.