Presidente Trump responde a críticas por su desempeño en el G-7

El presidente Donald Trump está furioso por la cobertura de medios de Estados Unidos sobre su asistencia al G-7 en Francia y defiende su preferencia de organizar la cumbre de líderes el próximo año en uno de sus centros turísticos privados en el estado de Florida.

Gran parte de las noticias y la cobertura editorial del presidente de EE.UU. en la cumbre de Biarritz, que finalizó el lunes, no dejan bien parado a Trump, destacando declaraciones erróneas, errores percibidos y falta de cooperación con los otros líderes mundiales en temas críticos como el ambiente.

"La lástima de todo el espectáculo del Grupo de los 7 es que fue parte de una nueva normalidad en donde las principales democracias liberales del mundo básicamente aceptan que no están sincronizadas con el presidente de la nación que debería liderar sus esfuerzos para administrar el mundo y sus recursos sabia y responsablemente, pero no lo está", según el consejo editorial de The New York Times, uno de los periódicos entregados todas las mañanas al escritorio de Trump.

El verificador de hechos del Washington Post, Glenn Kessler, escribió que durante la larga conferencia de prensa del presidente al concluir la reunión del G-7, Trump "hizo numerosas declaraciones falsas, engañosas o inexactas sobre una variedad de temas".

Trump, quien ha criticado repetidamente a los dos principales periódicos por su cobertura de él, declaró el martes por la mañana en Twitter: "El G-7 fue un gran éxito para Estados Unidos y para todos". La cobertura de LameStream Media NO tuvo relación con lo que realmente sucedió en Francia - NOTICIAS FALSAS. ¡Fue grandioso!".

El ex vicepresidente Joe Biden, uno de los principales candidatos del Partido Demócrata para desafiar a Trump en las elecciones generales del próximo año, ha emitido una declaración que caracteriza el desempeño del presidente en el G-7 como "más evidencia de cómo la desastrosa política exterior del presidente Trump ha dejado Estados Unidos Estados aislados mientras el mundo sigue adelante sin nosotros".

Biden agregó: “No hay una metáfora más reveladora para la abdicación de esta administración del liderazgo global estadounidense que la silla vacía en la reunión climática del G-7. Cuando se trata de enfrentar la crisis existencial de nuestro tiempo, Trump se ha alejado de la mesa, literalmente”.

Trump también enfrenta críticas por pedir que Rusia sea readmitida en la cumbre de líderes sin condiciones previas.

"Ningún otro miembro del grupo ha propuesto traer a Rusia de vuelta al redil, y como él lo sugirió, y se resistieron, Trump subrayó su estado aislado", escribió Michael D'Antonio, autor del libro "La verdad sobre Trump", en un artículo de opinión publicado en el sitio web de CNN, otro medio que Trump ha calificado con frecuencia como "noticias falsas".

Cuatro senadores del Partido Demócrata enviaron el martes a Trump una carta expresando su fuerte oposición a que el presidente ruso Vladimir Putin se sentara junto con los líderes del grupo de democracias industrializadas.

"Volver a admitir la Rusia de Putin en el G-7 sería contrario a nuestros valores y una clara abdicación de las responsabilidades de los Estados Unidos como la democracia líder mundial", concluye la carta firmada por Jack Reed, Charles Schumer, Robert Menéndez y Mark Warner.

Trump dijo a los periodistas el lunes en Biarritz que la cumbre del G-7 del próximo año, organizada por Estados Unidos, podría celebrarse en su complejo privado en Doral, Florida.

El presidente señaló, entre otros atributos, la cercanía del complejo al aeropuerto internacional de Miami y sus amplios salones de baile y estacionamiento.

Walter Shaub, ex director de la Oficina de Ética del Gobierno de EE.UU., dijo que la promoción que hace el presidente de su propiedad para el evento "plantea la posibilidad muy real de que una influencia corruptora manche el proceso de adquisición".

El ex senador republicano y candidato presidencial Rick Santorum calificó la promoción del presidente de una de sus propiedades privadas como "inapropiada".

Trump "no se hace ningún bien haciendo cosas como esta", dijo Santorum en CNN. “Por favor, señor Presidente. Detenerse. Por favor".

Los informes posteriores de los medios sobre el complejo como un sitio potencial para la cumbre señalaron a un artículo del Miami Herald de enero de 2017 sobre un acuerdo entre el complejo de golf Trump National Doral Miami y un viajero de negocios que había demandado, alegando que su parte superior del cuerpo fue devorada por chinches voraces.

Trump también tuvo una respuesta a eso el martes.

"No hay chinches en Doral. Los demócratas radicales de izquierda, al enterarse de que el perfectamente localizado (para el próximo G-7) Doral National MIAMI estaba bajo consideración para el próximo G-7, difundieron ese rumor falso y desagradable. ¡No es agradable! ”, Tuiteó Trump.