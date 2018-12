Trump: La Reserva Federal es "el único problema" de la economía de EE.UU.

El presidente Donald Trump volvió a criticar el lunes a la Reserva Federal y dijo que es "el único problema" que tiene la economía del país, en medio de la fuerte caída de los mercados bursátiles causada en parte por la disputa del mandatario con el banco central.

La agencia Reuters informó que las acciones cayeron nuevamente en la apertura del lunes en medio de preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento económico, la paralización de las operaciones del gobierno y reportes de que Trump ha discutido despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell.

Wall Street ha caído con fuerza en las últimas semanas ante los temores de la debilidad de la economía, con el índice S&P 500 en camino a registrar su mayor declive porcentual en diciembre desde la Gran Depresión.

"El único problema que tiene nuestra economía es la Fed. Ellos no tienen sensibilidad para el mercado", escribió Trump en Twitter. "La Fed es como un golfista poderoso que no puede anotar porque no tiene delicadeza -no puede con los golpes suaves!", agregó.

Trump ha criticado con frecuencia las alzas de tasas por parte de la Fed de este año y alega que el banco central impide el crecimiento económico al aumentar las tasas de interés, cuyo objetivo es mantener a raya la inflación.

Los 11 principales sectores del S&P 500 bajaban el lunes, y los 30 componentes del Promedio Industrial Dow Jones cotizaban en rojo. Sin embargo, los volúmenes negociados eran escasos, con el cierre de los mercados a las 1800 GMT por las festividades de Navidad.

Los mercados también están preocupados por la paralización parcial del gobierno que comenzó el sábado tras un punto muerto en el Congreso sobre la exigencia de Trump de más fondos para un muro en la frontera con México.

La renuncia el jueves del secretario de Defensa Jim Mattis tras la sorpresiva decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Siria también puso nerviosos a los inversionistas.

(Con información de Reuters y AP)