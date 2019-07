Trump renueva ataques contra grupo de legisladoras progresistas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó sus ataques este lunes a cuatro demócratas miembros del Congreso, todas mujeres de color, afirmando que habían degradado a EE.UU., Israel y la presidencia.

“Cuando se disculparán las congresistas de la izquierda radical con nuestro país, el pueblo de Israel e incluso con la oficina del presidente, por el lenguaje soez que han usado, y las cosas terribles que han dicho”, indicó Trump en Twitter. “¡Muchas personas están molestas con ellas y sus horribles y repugnantes acciones!”.

Trump agregó que: “Si los demócratas quieren unirse en torno al lenguaje soez y al odio racista que escupen las bocas y acciones de estas muy impopulares y no representativas congresistas, será interesante ver cómo esto se desarrolla. Puedo decirles que han hecho a Israel sentirse abandonado por EE.UU.”

Agregando más a la controversia, durante un encuentro con los periodistas este mismo lunes, Trump indicó que si bien no dijo nombres, "si no eres feliz aquí, entonces puedes irte. En lo que a mí respecta, si odias a nuestro país, si no estás contento, puedes irte".

"Todo lo que digo es que si no están contentas aquí, pueden irse. Estoy seguro de que habrá mucha gente que no las extrañará, pero tienen que amar a nuestro país", agregó.

"Los políticos no pueden tener miedo de enfrentarlas", indicó.

Estos últimos comentarios de Trump llegan un día después de que obtuvo fuertes críticas por una serie de tuits donde sugirió que las legisladoras “regresen y ayuden arreglar los lugares totalmente rotos e infestados de crimen de donde vinieron”.

Trump no ha dicho nada sobre el hecho de que, de las cuatro legisladoras a las que aparentemente apuntó en su queja original el domingo por la mañana, solo una – la congresista por Minesota Ilhan Omar, una nativa de Somalia pero naturalizada ciudadana estadounidense – nació en el exterior. Las otras tres nacieron en EE.UU.: Ayana Pressley, representante de Massachusetts, en Cincinnati, Ohio; Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) es una neoyorquina nativa y representa la zona este del Bronx y una porción norte central de Queens; y Rashid Tlaib, de Michigan, nació en Detroit.

La Casa Blanca no ha respondido a la solicitud de la VOA sobre si el presidente sabía antes de enviar los tuits que tres de las cuatro eran ciudadanas por nacimiento.

Un firme defensor republicano de Trump, el senador Lindsey Graham, quien jugó golf con él este fin de semana, dijo que el presidente debería “apuntar más alto” con sus críticas de las cuatro congresistas, pese a que Graham desprestigió sus opiniones tildándolas de comunistas.

“Todos conocemos a AOC y este grupo, son un puñado de comunistas”, dijo Graham a Fox News el lunes. “Odian a Israel, odian a nuestro propio país, llaman a los guardias en nuestras fronteras, los agentes de control de fronteras, guardias de campos de concentración, acusan a las personas que apoyan a Israel de hacerlo por el dinero, son antisemitas, son anti-EE.UU. No le des por allí, apunta más alto. No necesitamos saber nada sobre ellas personalmente. Habla sobre sus políticas”, agregó.

Trump respondió a Graham en su encuentro con los periodistas indicando que "dijo que apuntara más alto, disparara más alto. ¿Qué voy a hacer? ¿Esperar hasta que consigan una posición más alta, un cargo más alto? Estas son personas que odian nuestro pais".

Las cuatro progresistas han estado involucradas en una disputa con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por las políticas migratorias y otros problemas. La disputa ha atraído la atención en los últimos días, incluso incitando al presidente a pronunciar un raro apoyo público para Pelosi – al menos en su intento de frenar a las cuatro recién elegidas.

El escuadrón

Los primeros tuits de Trump sobre las legisladoras principiantes pertenecientes a minorías, conocidas como "el escuadrón”, llegaron 20 minutos después de un segmento sobre ellas en Fox News. El presidente frecuentemente reacciona rápido en las redes sociales a lo que ve en Fox, su canal de noticias preferido.

Omar, en particular, ha sido un tema frecuente de la cobertura crítica en los canales de televisión por cable, en parte debido a sus frecuentes críticas contra Israel y comentarios percibidos como antisemitas.

Omar y Tlaib son las dos primeras mujeres musulmanas en llegar al Congreso.

En su cuenta de Twitter en respuesta a Trump el domingo, Omar le recordó que EE.UU. es el único país en el que miembros del Congreso hacen un juramento.

“Que es la razón por la que luchamos para protegerlo del peor, más corrupto e inepto presidente que hemos visto”, indicó.

Si bien Trump se negó a específicar a cuáles congresistas se refería en sus tuits, sí se refirió a Omar en su encuentro con la prensa indicando que: "Tienes a alguien que viene de Somalia, que es un gobierno fallido, un estado fallido que se fue de Somalia y finalmente vino aquí, que ahora es una congresista que nunca es feliz. Dice cosas horribles sobre Israel, odia a Israel, odia a los judíos. Odia a los judíos. Muy simple".

Muchos en redes sociales condenaron los tuits de Trump, los cuales incluso bajo las normas de Twitter sobre comportamiento abusivo, han sido vistos como una nueva demesura en el abandono de la civilidad.

Entre los más prominentes críticos estuvo Pelosi, quien calificó como xenófobo el comentario de Trump, “destinado a dividir nuestra nación” y “reafirma su plan de que su lema “Haz a EE.UU. grande otra vez” siempre ha sido sobre hacer EE.UU. blanco otra vez”.

“Está enojado porque no puede aceptar un EE.UU. que nos incluya”, respondió a Trump en Twitter la congresista Ocasio-Cortez. “Confías en un EE.UU. asustado para tu saqueo”.

“Está demostrando que es un racista”, afirmó en MSNBC el congresista Ted Lieu, un demócrata nacido en Taiwán que creció en Cleveland, Ohio.

Incluso Tim Scott, el único senador negro del gobernante Partido Republicano, acusó a Trump de usar "lenguaje racialmente ofensivo".

La primera ministra Theresa May también ofreció su punto de vista sobre la situación, indicando el lunes que los comentarios de Trump eran “completamente inaceptables”.

El presidente rechazó las críticas y agregó nuevos tuits el domingo por la noche diciendo: "Es muy triste ver a los demócratas defendiendo a las personas que hablan mal de nuestro país".