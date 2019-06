Trump recuerda con cariño el lanzamiento de su campaña, hace 4 años

El domingo, hace cuatro años, Donald Trump descendió a través del mármol rosa y el atrio de bronce de la Trump Tower para anunciar su candidatura a la presidencia, el primer paso en un viaje que pocos creían que lo llevaría hasta la Casa Blanca.

Resulta que el evento de 2015 tal vez no haya ocurrido, al menos no el 16 de junio. Y la puesta en escena superior que contó con una multitud de actores pagados podría haber sido aún más teatral si no se hubiera descartado una idea inicial.

Ahora, el presidente que le encanta recordar ese "famoso" momento de Trump Tower está tratando de recrear la magia mientras lanza formalmente su candidatura a la reelección el martes en Florida. Cuatro años después, Trump aún se está haciendo eco de gran parte de la misma retórica divisoria que dejó volar cuando abandonó el discurso preparado para el inicio de la campaña original.

Su anuncio de 2015, de acuerdo con los involucrados en el esfuerzo, fue una producción clásica de Trump destinada a resaltar: su descaro, su riqueza y su habilidad para encender fuegos retóricos y ver cómo la prensa se apresura a responder.

Trump había estado en Europa jugando golf una semana antes de su anuncio programado, con planes de regresar a tiempo para repasar las observaciones escritas por su equipo personal.

"Recibo una llamada mientras él está en Europa y me preguntó: '¿Qué piensas acerca de posponer esto un poco?", Recordó Sam Nunberg, uno de los primeros asesores de campaña. Pero la prensa ya había sido invitada, los viajes a los estados de votación anticipada estaban planeados y el momento, un día después del supuesto anuncio de Jeb Bush, parecía ideal.

Y hubo temor entre los asesores de que cualquier demora provocaría que se hablara de los pies fríos sobre una campaña que algunos observadores dudaron que alguna vez sucedería porque Trump ya había coqueteado, pero luego se había retirado de las ofertas anteriores.

Trump y su esposa, Melania, emergieron de un nivel superior de la Torre Trump y descendieron la "famosa" escalera mecánica, con el futuro presidente ofreciendo pulgares y cartas. Era una escena que Trump había diseñado cuidadosamente, y hacía frecuentes visitas al vestíbulo mientras las cuadrillas trabajaban toda la noche para levantar elevadores de la prensa, construían el escenario en el que se paraba y pulían cada centímetro de mármol y latón.

Se había escrito un discurso. Pero Corey Lewandowski, el primer gerente de campaña de Trump, escribió en su libro, "Let Trump Be Trump", que el candidato "echó un vistazo rápido a la hoja de papel que Corey le entregó, la dobló y la guardó en su bolsillo. Nunca volver a mirarlo".

Cuatro años después, Trump lo recuerda con cariño.

"Nunca olvido pararme en la famosa escalera mecánica, ¿conoces la escalera mecánica, verdad?" Le gusta decirle a la multitud. "¿Recuerdas la escena con Melania frente a mí saludando muy elegantemente y bajando Trump, agitándome con menos elegancia? Pero solo respiré hondo y dije: 'Vamos a hacerlo. Hagamos que este país sea genial', porque hace falta agallas" Se necesitan agallas. Y me alegro tanto de haberlo hecho".

Y cuatro años más tarde, el discurso que pronunció Trump, luego de una introducción de su hija mayor, Ivanka, suena como la que presentaría hoy.

"Nuestro país está en serios problemas. Ya no tenemos victorias", dijo Trump a la multitud, criticando a China por "matarnos en el comercio" y prometiendo construir un "gran gran muro" a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México que el aliado estadounidense pagaría por "Marca mis palabras".

"Cuando México envía a su gente, no están enviando lo mejor de ellos", dijo Trump en una línea infame. Tomó las estadísticas de desempleo de la era de Obama como "llenas de disparates" y se describió a sí mismo como "realmente rico".

"Está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer, y como resultado de lo que dijo que iba a hacer, fue elegido", dijo George Gigicos, quien fue contratado para producir el evento de 2015 y se desempeñó como Director avanzado tanto para la campaña como en la Casa Blanca.

Trump, dijo Roger Stone, otro asesor de larga data, "orquestó cada detalle de su anuncio", incluso vetó una sugerencia de su exabogado personal Michael Cohen para decorar el vestíbulo con banderines rojos, blancos y azules y presenta un elefante vivo para agregar a el circo.

Trump "decidió bajar la escalera mecánica y trabajó a partir de sus propias notas manuscritas en lugar de un texto preparado", dijo Stone, insistiendo en que "entonces, como ahora, Donald Trump no tiene manejadores, gerentes o estrategas principales".

Eso incluía desechar las ideas de los ayudantes sobre lo que debía usar.

"Me preguntó por un traje negro. Le dije: 'Sí, eso es icónico, es 'El aprendiz'", recordó Nunberg. Trump no estaba de acuerdo. "Dijo: 'Eres un imbécil. El azul es mejor. Funciona mejor con las banderas'. Él estaba en lo correcto."

Trump se emocionó con la recepción del discurso y luego comentó el éxito que había tenido el día para su marca. "¿Qué tan bueno es esto para Trump?" Nunberg recordó el candidato diciendo en un momento dado.

Por supuesto, ayudó que a algunos de la multitud se les hubiera pagado por estar allí. Los extras recibieron $50 para "usar camisetas y letreros y ayudar a animar" en apoyo del anuncio de Trump, de acuerdo con un correo electrónico llamado The Hollywood Reporter.

La estrategia fue descubierta por primera vez por Angelo Carusone, ahora presidente del progresivo grupo Media Matters. Carusone dijo que después del evento, se sorprendió al ver que, en un momento de obsesión por los selfies, no podía encontrar a nadie que hubiera publicado fotos de sí mismos asistiendo al evento.

"Eso fue raro", recordó haber pensado. "Las personas que se preocupan por un anuncio de la prensa presidencial van a publicar selfies", dijo. Finalmente se encontró con una sola foto publicada por un hombre que trabajaba como extra y se la tomó con una mujer que parecía hacer lo mismo.

La campaña de Trump nunca ha reconocido la contratación de actores a sabiendas, pero sí reconoció haber pagado $12.000 a Gotham Government Relations, una firma que se dice que contrató a la compañía de casting Extra Mile Inc., según una queja presentada ante la Comisión Federal de Elecciones.

Ni Gotham ni GMLV Casting, que se hizo cargo de Extra Mile, respondieron a las solicitudes de comentarios en los últimos días.

Mientras que algunos en la órbita de Trump sugirieron un regreso a la Trump Tower para su anuncio de reelección, el presidente se dirigirá a Orlando, en un estado que debe ganar para asegurar un segundo mandato.

Esta vez, no habrá necesidad de contratar actores. Trump y su campaña dicen que se han solicitado 100.000 boletos para el evento del martes en el Amway Center de 20.000 asientos. El evento contará con un espectáculo previo al juego con camiones de comida, música en vivo y pantallas gigantes para animar a la multitud.