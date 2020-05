Trump reconoce que habrá más muertes a medida que la economía se reabre en medio de la pandemia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que es hora de reabrir la economía del país, incluso si eso significa que más personas serán víctimas del coronavirus.

"La gente de nuestro país es guerrera", dijo el presidente a periodistas en el estado de Arizona. "¿Algunas personas se verán afectadas gravemente? Sí. Pero tenemos que abrir nuestro país", agregó.

Mientras visitaba una fábrica de Honeywell en Phoenix para destacar la producción en masa de suministros para responder a la pandemia de COVID-19, Trump declaró en una entrevista con ABC News "habrá más muerte" y predijo que el coronavirus "pasará, con o sin vacuna."

En la instalación, donde se producen respiradores N95, el presidente dijo a sus trabajadores que son parte de la mayor movilización industrial desde la Segunda Guerra Mundial.

Honeywell recibió un contrato de 27,4 millones de dólares por 38 millones de unidades de máscaras N95 para entrega dentro de seis meses.

El presidente usó gafas durante la visita a la fábrica, pero no se puso una máscara. Su visita se produjo una semana después de que el vicepresidente Mike Pence fuera ampliamente criticado por no ponerse una máscara durante un recorrido por la Clínica Mayo en Minnesota.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la instalación informó a los funcionarios que no están obligados a usar máscaras. Un letrero en la instalación, visto por los periodistas que acompañaban al presidente, instruía a los empleados: "Por favor, usen su máscara en todo momento".

Después de la gira, en un evento que en parte se parecía a una manifestación política en la que algunos trabajadores elogiaban públicamente al presidente, Trump dijo: "Esta pandemia ha subrayado la importancia vital de reajustar nuestra cadena de suministro" y se deben fabricar medicamentos, suministros y equipos vitales. en los Estados Unidos.

Durante el viaje de un día al oeste, el presidente también celebró una mesa redonda sobre temas de los nativos americanos, anunciando que la Nación Navajo obtendría 600 millones de dólares en fondos federales para luchar contra COVID-19.

El territorio indio, que tiene soberanía tribal y se extiende por tres estados del suroeste, tiene una tasa de infección per cápita 10 veces mayor que la de Arizona y solo por detrás de los estados de Nueva York y Nueva Jersey.

Proyecciones controvertidas

Trump realizó la visita de un día a Arizona en medio de una controversia sobre el número de muertes proyectadas de COVID-19 en los Estados Unidos.

Un borrador del informe del gobierno indica que los casos de coronavirus aumentarán a aproximadamente 200.000 por día para el 1 de junio con aproximadamente 3.000 muertes por día.

Trump ha dicho que espera que la pandemia mate a hasta 100,000 personas en los Estados Unidos. La Casa Blanca y los Centros para el Control de Enfermedades están rechazando el documento, y el epidemiólogo que creó el modelo lo llama un trabajo en progreso.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo en un comunicado que el estudio de la Universidad Johns Hopkins que "está siendo divulgado por los medios como un hecho se basa en suposiciones erróneas y de ninguna manera es representativo de las proyecciones del gobierno federal y, como dijo Johns Hopkins, debería no debe ser tomado como un pronóstico".

La secretaria de Prensa dice que el estudio asume "mitigación cero, lo que significa que se llevó a cabo como si no hubiera pautas federales establecidas, sin rastreo de contactos, sin expansión de pruebas, mientras se eliminan todos los protocolos de refugio en el lugar establecidos en el enfoque por etapas del Pautas de Opening Up America Again para personas con morbosidad. Los medios de comunicación deberían ser más responsables en sus informes y dar el conjunto completo de información al público estadounidense".

Justin Lessler, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad John Hopkins, dijo a NPR: "Es como si alguien mirara por encima de mi hombro cuando estaba a medio camino de armar el trabajo y tomar una foto y mostrar los resultados".

Advertencia de distanciamiento social

Los funcionarios de salud pública advierten que la apertura prematura de empresas y la relajación de las medidas de distanciamiento social podrían causar un aumento en las infecciones, incluso en comunidades que hasta ahora han estado relativamente libres del coronavirus, para el cual no hay vacuna.

"¿Cuántas muertes y cuánto sufrimiento está dispuesto a aceptar para volver a lo que quiere ser una forma de normalidad más pronto que tarde", preguntó el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas el lunes por la noche en CNN.

Sin embargo, un número creciente de gobernadores están reabriendo sus estados.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, es más cauteloso. "Cuanto más rápido reabrimos, menor será el costo económico, pero mayor será el costo humano porque más vidas se pierden", dijo el martes. "Esa, mis amigos, es la decisión que realmente estamos tomando. ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Cuál es esa compensación?"

Se confirma que aproximadamente 1,2 millones de personas en los Estados Unidos han sido infectadas por el coronavirus con más de 70.000 muertes reportadas, la mayor parte de cualquier país.

Mientras tanto, la Casa Blanca está discutiendo la disolución del grupo de trabajo sobre coronavirus del presidente tan pronto como el Día de los Caídos, que es el 25 de mayo.

"Creo que estamos teniendo conversaciones sobre eso y sobre cuál es el momento adecuado para que el grupo de trabajo complete su trabajo y para que los esfuerzos en curso tengan lugar a nivel de agencia por agencia. Y ya hemos comenzado a hablar sobre un plan de transición "con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, dijo el vicepresidente a un grupo de reporteros el martes, confirmando un informe anterior de The New York Times.

"Ahora estamos viendo una forma un poco diferente", confirmó Trump cuando se le preguntó en Arizona sobre el destino del grupo de trabajo. "Y eso es seguridad y apertura". Cuando se le preguntó si dos médicos prominentes, Anthony Fauci y Deborah Birx, aún estarían involucrados en liderar la campaña del gobierno contra el coronavirus, Trump respondió: "Serán y también lo harán otros médicos y también otros expertos en el campo".