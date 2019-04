Trump rechaza conclusión de Mueller de que trató de despedirlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, niega haber ordenado al abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, que despida al abogado especial Robert Mueller para frustrar la investigación de Mueller sobre los vínculos de la campaña de Trump con Rusia en las elecciones de 2016.

"Como ha sido informado incorrectamente por Fake News Media, nunca le dije al entonces abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, que despidiera a Robert Mueller, a pesar de que tenía el derecho legal de hacerlo", dijo Trump el jueves en Twitter. "Si quisiera despedir a Mueller, no necesitaba que McGahn lo hiciera, podría haberlo hecho yo mismo", escribió el presidente.

En su informe de 448 páginas publicado hace una semana, Mueller dijo que Trump llamó a McGahn dos veces en su casa en junio de 2017 y "le ordenó que despidiera al fiscal especial". Pero Mueller dijo que McGahn, quien se desempeñó como abogado de Trump en la Casa Blanca durante 21 meses antes de irse en octubre pasado, "se sintió perturbado" por la demanda de Trump y "no tenía la intención de actuar en la solicitud".

La crítica de Trump al informe de Mueller es parte de su creciente enojo por la representación del fiscal sobre su presidencia después de afirmar inicialmente que el informe lo exoneró de irregularidades. Los demócratas de la oposición en el Congreso han iniciado varias investigaciones sobre las acciones de Trump como presidente, su exitosa campaña presidencial y sus impuestos personales y comerciales, algunos de ellos basados en los hallazgos de Mueller luego de una investigación de 22 meses.

Pero Trump ha prometido tratar de bloquear todos los esfuerzos para investigarlo, diciendo: "Estamos luchando contra todas las citaciones", entre ellas una para que McGahn testifique sobre sus tratos con Trump.

Trump, en uno de los tres tweets, dijo: "Mueller NO fue despedido y respetuosamente se le permitió terminar su trabajo en lo que yo, y muchos otros, decimos que fue una investigación ilegal (no hubo delito), dirigida por un enemigo de Trump que fue altamente conflictivo, y un grupo de 18 Demócratas MUY ENOJADOS ".

El líder de Estados Unidos concluyó: "A pesar del hecho de que el Informe Mueller fue " compuesto" por Odiadores de Trump y Demócratas Enojados, quienes tenían fondos ilimitados y recursos humanos, el resultado final fue No Colusión, No Obstrucciones. ¡Increíble!".

La evaluación de Trump sobre el informe está en parte en desacuerdo con lo que encontró Mueller.

El fiscal concluyó que ni Trump ni su campaña, a pesar de los numerosos contactos con agentes rusos, conspiraron con los rusos para ayudarlo a derrotar a su retadora demócrata, Hillary Clinton. El fiscal, sin embargo, citó 11 casos de posible obstrucción de la justicia por parte de Trump, pero no llegó a ninguna conclusión sobre si había violado la ley.

Mueller dijo en su informe que "si tuviéramos confianza después de una investigación exhaustiva de los hechos, el Presidente claramente no cometió obstrucción de la justicia, así lo declararíamos. Sin embargo, en función de los hechos y las normas legales aplicables, no podemos para llegar a ese juicio.

"La evidencia que obtuvimos sobre las acciones e intenciones del presidente presenta problemas difíciles que nos impiden determinar de manera concluyente que no se produjo ninguna conducta criminal". Agregó que "en consecuencia, si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera".

Como Mueller no llegó a una decisión sobre la cuestión de la obstrucción, el fiscal general William Barr decidió que tales cargos contra Trump no estaban justificados.

Mueller concluyó: "Los esfuerzos del Presidente para influir en la investigación fueron en su mayoría infructuosos, pero eso se debe en gran parte a que las personas que rodearon al Presidente se negaron a cumplir órdenes o acceder a sus solicitudes".

El fiscal señaló que, aparte de que McGahn no accedió a la demanda de Trump de despedir a Mueller, James Comey, el ex director de la Oficina Federal de Investigaciones a quien Trump finalmente despidió, no llevó a cabo la solicitud de Trump de que abandone la investigación de los contactos del exasesor de seguridad nacional Michael Flynn con el entonces embajador ruso en Washington.

Mueller dijo que otros asesores presidenciales tampoco cumplieron con las demandas de Trump de decirle al entonces fiscal general Jeff Sessions que limitara la investigación de Rusia a futuras intromisiones electorales, no a las elecciones de 2016. El informe de Mueller dijo que McGahn "se negó a reconsiderar sus recuerdos sobre los acontecimientos que rodearon la instrucción del Presidente para que el Fiscal Especial fuera destituido, a pesar de las múltiples demandas del Presidente de que lo hiciera".