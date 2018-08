Trump promueve identificación para votar en evento de campaña en Tampa

El presidente Donald Trump afirmó erróneamente el martes que se necesita una identificación con foto para comprar en los supermercados.

“Si usted quiere ir y hacer mercado, necesita una tarjeta con su fotografía, necesita identificación”, dijo Trump, indicando que se necesita identificación para todo, mientras trataba de defender su posición sobre la necesidad de leyes más estrictas de votación para que quienes no sean ciudadanos no puedan votar.

El mandatario hizo el comentario en Tampa, Florida, el martes por la noche, en un evento de campaña a favor de dos candidatos republicanos antes de una primaria de su partido el 28 de agosto.

Trump también acusó a los demócratas de obstruir su agenda y el nombramiento de su nominado para la Corte Suprema, Brett Kavanaugh; y defendió enfáticamente su agenda comercial alegando que China y otros están “atacando a nuestros agricultores”.

Sobre las tensiones con China,dijo que los agricultores han dicho que “ellos pueden soportarlas”. La administración Trump anunció la semana pasada que entregará 12 mil millones de dólares en ayuda temporal para los agricultores afectados por los aranceles de represalia aplicados por socios comerciales de Estados Unidos en respuesta a las políticas de Washington.

Como es costumbre en este tipo de eventos, el presidente habló de un sinnúmero de temas, además del apoyo a DeSantis, incluyó numerosos ataques contra la prensa, y destacó la saludable economía nacional bajo su gobierno.

También, sin referirse directamente a su amenaza de días recientes de que está dispuesto a permitir un cierre del gobierno más adelante en el año si el Congreso no reforma las leyes de inmigración, y si no le otorga los fondos que ha requerido para la construcción del muro en la frontera con México, que ha prometido a sus seguidores desde su campaña electoral, dijo “podríamos tener que tomar algunas medidas muy drásticas”.

Según The Associated Press; funcionarios han dicho que en privado el presidente ha asegurado a sus asistentes que no provocará una crisis fiscal antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Trump acudió a Tampa para respaldar la candidatura del legislador Ron DeSantis para gobernador, quien enfrenta una dura contienda frente al comisionado de agricultura Adam Putnam; y para apoyar al actual gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, quien está aspirando al escaño del demócrata Bill Nelson en el Senado estadounidense.

Un vocero de la Casa Blanca no respondió de inmediato a preguntas sobre cuándo fue la última vez que el mutimillonario presidente Trump compró en un supermercado o en cualquier parte por sí mismo, reporta AP.