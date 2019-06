Trump: pregunta 'sorpresa' sobre Pence lo llevó a dudar

El presidente Donald Trump dice que dudó en respaldar una posible candidatura presidencial en 2024 por el vicepresidente Mike Pence porque la pregunta lo tomó por sorpresa. Sin embargo, cuando tuvo la posibilidad de una repetición, Trump todavía no respaldó a su leal teniente.

"No puedes ponerme en esa posición'', dijo Trump el 14 de junio, cuando un presentador de "Fox and Friends" en el Fox News Channel le preguntó si respaldaría a Pence si el vicepresidente intentaba reemplazar a Trump en 2024. Pence no ha dicho explícitamente que será candidato en 2024, pero se espera que lo haga.

Cuando se le ofreció la oportunidad de explicarse, Trump le dijo a NBC News que dudó "porque fue una pregunta sorpresa".

"Ni siquiera estoy pensando en eso. Está muy lejos. Quiero decir, está muy lejos'', dijo Trump a "Meet the Press" en una amplia entrevista grabada el viernes y transmitida el domingo. "¿Y ahora qué pasa en 2024? No sé si Mike va a competir. No sé quién está compitiendo ni nada más".

Trump también criticó en la entrevista al presidente de la Fed, Jerome Powell, y dijo que su mayor error fue elegir a Jeff Sessions como fiscal general.

Por su parte, Pence pasó por alto el alboroto que causó la declaración de Trump, y dijo en el programa "State of the Union'' de CNN el domingo que el comentario de Trump reflejaba "el hecho de que la única elección en la que estamos enfocados es en 2020". Trump formalmente anunció su candidatura a la reelección en 2020 la semana pasada con Pence a su lado.

En la entrevista de la NBC, Trump criticó a Powell por los aumentos de tasas de interés pasados y negó haber amenazado con degradarlo al puesto No. 2 de la Fed.

La Reserva Federal votó la semana pasada para mantener su tasa de interés clave sin cambios, pero la agencia independiente también señaló que está preparada para comenzar a reducir las tasas para proteger la economía de Estados Unidos de los conflictos comerciales y otras amenazas.

Trump no respondió directamente la semana pasada cuando fue preguntado sobre informes de noticias de que la Casa Blanca había explorado en febrero si Trump tenía la autoridad para degradar a Powell. Trump negó a NBC que tal amenaza haya sido emitida.

"Tengo derecho a hacer eso. Pero no he dicho eso'', dijo el presidente.Trump ya había explorado el despido de Powell, quien, por ley, solo puede ser despedido por una causa justificada.