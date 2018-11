Trump podría cancelar reunión con Putin por conflicto en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que podría cancelar su reunión programada con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la cumbre del G20 en Argentina debido al enfrentamiento marítimo de Rusia con Ucrania.

En una entrevista con el Washington Post, Trump dijo que estaba esperando un "informe completo" de su equipo de seguridad nacional el martes por la noche sobre la captura de Rusia de tres barcos navales ucranianos y sus tripulaciones el domingo.

"Eso será muy determinante", dijo Trump al Post. "Tal vez no tenga la reunión. Tal vez ni siquiera tenga la reunión ... no me gusta esa agresión. No quiero esa agresión en absoluto", dijo.

Se espera que Trump se reúna con Putin en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires, el viernes y el sábado. La reunión de Trump-Putin cubrirá temas de seguridad, control de armas y problemas en Medio Oriente y Ucrania, dijo a los reporteros el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Rusia abrió fuego contra los barcos ucranianos y luego los capturó junto con sus tripulaciones el domingo cerca de Crimea, que Rusia se anexó de Ucrania en 2014. Moscú y Kiev han tratado de culparse mutuamente por el incidente.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos instó a las naciones europeas el martes a hacer más para ayudar a Ucrania en su enfrentamiento con Rusia.