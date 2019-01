Trump pide ensayo del discurso sobre Estado de la Unión

En otro tema relacionado con el cierre parcial del gobierno, el presidente Donald Trump solicitó al Congreso realizar un ensayo del discurso sobre el Estado de la Unión, en una señal de que podría ignorar la sugerencia -la semana pasada- de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para aplazarlo hasta que termine el impasse por el muro en la frontera con México.

La Casa Blanca confirmó el martes que asistentes del presidente enviaron una carta al Sargento de Armas de la Cámara solicitando que se programe un recorrido de prueba del discurso anual, originalmente previsto para dentro de una semana.

El ensayo que debía llevarse a cabo la semana pasada fue pospuesto después que Pelosi sugirió a Trump aplazar el discurso citando preocupaciones de seguridad causadas por el cierre parcial del gobierno.

Lea: Pelosi pide a Trump reprogramar discurso anual sobre Estado de la Unión

Anualmente, el presidente de Estados Unidos pronuncia un discurso sobre el Estado de la Nación en una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes. Es un evento lleno de pompa y ceremonia, y de alta seguridad.

Tras la carta de Pelosi, el presidente canceló a último minuto un viaje programado de la presidenta de la Cámara de Representantes a la OTAN, en Bélgica y a Afganistán sobre asuntos de seguridad, junto con una delegación de legisladores demócratas, indicando por medio de la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, que quería que Pelosi permaneciera en el país "para negociar" el cierre del gobierno.

Lea: A último minuto, Trump niega avión militar a Pelosi para viaje al exterior

El domingo pasado, Trump escribió en su cuenta de Twitter que tenía pensado pronunciar el discurso sobre el Estado de la Unión en la fecha originalmente programada, el 29 de enero, pero no dio más detalles.

"Nancy, todavía estoy pensando en el discurso sobre el Estado de la Unión, hay muchas opciones, incluido hacerlo de acuerdo con su oferta por escrito (realizada durante el cierre, la seguridad no es un problema) y mi aceptación por escrito. Si bien un contrato es un contrato, te responderé pronto", el mensaje presidencial.

La información sobre la carta de este martes fue reportada por primera vez por Fox News.

Legisladores republicanos han sugerido lugares alternativos para pronunciar el discurso, como la cámara del Senado o una cámara estatal, pero la carta enviada por la Casa Blanca es una indicación de que Trump quiere avanzar con el discurso según lo previsto.

El portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, declinó dar detalles cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Trump pronunciara el discurso desde otro lugar.

"No tenemos ningún anuncio en este momento, pero Nancy Pelosi no dicta lo que hace el presidente cuándo tendrá o no tendrá una conversación con el pueblo estadounidense", dijo en Fox News.

Cuando se le preguntó si la Casa Blanca está buscando otros lugares, Gidley respondió que "hay muchas maneras en que puede pronunciar el discurso sobre el Estado de la Unión, no me voy a adelantar a nada que él anuncie", señaló.

​Aún así, sigue sin estar claro si el discurso tendrá lugar el 29 de enero. El medio digital The Hill, informa que tanto la oficina del Sargento de Armas como la de Pelosi el martes por la mañana no respondieron a una solicitud de comentarios.

Lea también: Pelosi invita a Trump a pronunciar discurso sobre Estado de la Unión el 29 de enero

Pelosi invitó al presidente a dar el discurso, el mismo día que asumió la presidencia de la Cámara de Representantes el 3 de enero. La legisladora demócrata por California, no retiró la invitación a Trump, sugiriendo que una vez que el gobierno reabra "ambos trabajen juntos para determinar una fecha adecuada".

El viernes, Pelosi reiteró el mensaje."Ha sido invitado", dijo a periodistas en el Capitolio. "Lo único que dijimos es, 'Trabajemos juntos para fijar otra fecha cuando el gobierno esté abierto'".