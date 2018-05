Trump perdona a comentarista conservador Dinesh D'Souza

El presidente Donald Trump anunció el jueves que perdonará al autor y cineasta conservador Dinesh D'Souza, afirmando que fue tratado "muy injustamente". El escritor se declaró culpable hace cuatro años de violar las leyes de financiamiento de campaña de Estados Unidos.



"Daré un perdón total a Dinesh D'Souza hoy", tuiteó Trump. "¡Fue tratado injustamente por nuestro gobierno!"



D'Souza, de 57 años, acerbo crítico del ex presidente Barack Obama y de la ex-secretaria de Estado Hillary Clinton, fue multado con $ 30,000 y sentenciado en septiembre de 2014 a cinco años de libertad condicional por hacer contribuciones ilegales de campaña.



El experto republicano y el provocador se declaró culpables de intentar donar $ 20,000 a una campaña del Senado a través de donantes, ofreciendo reembolsar a los asociados que enviaran el dinero.



D'Souza también contribuyó personalmente con $ 10,000 a la campaña de la republicana Wendy Long, quien se postuló sin éxito para el Senado de Nueva York en 2012.



En ese momento, el límite legal para una contribución individual era de $ 5,000.



D'Souza le dijo a Fox News que Trump lo llamó el miércoles para decirle que sería indultado.

"Estoy emocionado y aliviado y eufórico, y como inmigrante en Estados Unidos, mi sueño americano ha estado bajo una nube, así que estoy muy aliviado de haber levantado esa nube", dijo D'Souza a Fox News.



"El presidente Trump me dijo que sentía que me habían tratado muy injustamente y que sentía que yo era una voz importante para Estados Unidos", dijo D'Souza. "Quería limpiar mi récord y volver a continuar haciendo lo que estoy haciendo".



D'Souza es autor de best-sellers de varios libros que critican la izquierda estadounidense y la influencia de la religión en la sociedad estadounidense.



Su libro de 2010 "The Roots of Obama's Rage" se convirtió en una película, "2016: Obama's America", que fue popular entre los grupos conservadores.



También realizó un documental sobre Clinton llamado: "Estados Unidos de Hillary: la historia secreta del Partido Demócrata".

'Voluntariamente se declaró culpable'



Antes de declararse culpable en 2014, D'Souza insistió en su inocencia y afirmó que era blanco de enjuiciamiento federal por sus opiniones anti-Obama.



El juez Richard Berman desestimó las pretensiones de parcialidad por ser completamente infundadas. "La demanda del acusado de enjuiciamiento selectivo, legalmente hablando, no tiene fundamento", dijo.



El ex fiscal federal Preet Bharara defendió la condena de D'Souza el jueves.



"El presidente tiene derecho a perdón, pero los hechos son estos", dijo Bharara en Twitter. "D'Souza violó la ley intencionalmente, se declaró culpable voluntariamente, se disculpó por su conducta y el juez no encontró injusticia".



Trump ha otorgado cinco perdones desde que asumió el cargo, incluyendo uno a Joe Arpaio, un partidario de Trump que fue declarado culpable de desacato a los tribunales por perfilar a los hispanos por sus perfiles raciales mientras se desempeñaba como sheriff en Arizona.



Trump también indultó a Lewis "Scooter" Libby, ex vicepresidente Dick Cheney, jefe de gabinete que fue declarado culpable de obstrucción a la justicia y perjurio, y Kristian Saucier, un marinero de la Marina estadounidense condenado por tomar fotos dentro de un submarino nuclear sin permiso.



La semana pasada, Trump emitió un perdón póstumo a Jack Johnson, el primer campeón negro de boxeo de peso pesado, que fue enviado a prisión hace un siglo en un caso cargado de racismo, y ha dicho que está considerando otorgar clemencia al ex-gobernador demócrata de Illinois, Rod Blagojevich y a la conocida empresaria y productora de programas del hogar, Martha Stewart.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente está considerando hasta una docena de otros perdones y lo más probable es que todos se hagan realidad.

"Va a haber más", dijo el funcionario, citado por el Washington Post.

Martha Stewart fue condenada en 2004 de obstruir la justicia y de mentir a los investigadores sobre una venta de acciones antes de que perdieran su valor.

"Creo que hasta cierto punto Martha Stewart fue tratada muy dura e injustamente", dijo Trump. "Y ella solía ser mi mayor admiradora en el mundo...antes de que yo me convierta en político. Pero está bien, yo no lo considero así".

Blagojevich, que ha venido buscando la ayuda de Trump, escribió un artículo de opinión en el Wall Street Journal a principios de esta semana, donde se hizo eco de algunas de las preocupaciones expresadas por Trump sobre el Departamento de Justicia y el FBI, diciendo que "el gobierno de la ley está bajo asalto en EE.UU.".

El ex-gobernador fue convicto de haber tratado de vender el cargo dejado vacante en el Senado de Illinois por Barack Obama cuando fue elegido presidente. Trump dijo este jueves que lo hecho por Blagojevich fue una acción "estúpida", pero que no merecía 18 años de cárcel.

Tanto Blagojevich como Stewart participaron en el programa "The Apprentice" de Trump en NBC.



El senador republicano Ted Cruz de Texas dio la bienvenida al anuncio de Trump de que tenía la intención de indultar a D'Souza.



"Bravo! @realDonaldTrump", tuiteó Cruz. "Dinesh fue objeto de un enjuiciamiento político, descaradamente perseguido por parte de la administración Obama por sus puntos de vista políticos".



D'Souza fue criticado recientemente por un tuit en el que se burlaba de estudiantes supervivientes del tiroteo escolar del 14 de febrero en Parkland, Florida.



"La peor noticia desde que sus padres les dijeron que consiguieran trabajos de verano", tuiteó D'Souza junto a una foto de estudiantes decepcionados porque la legislatura de Florida no aprobó la prohibición de armas de asalto.