Trump no se opone a difusión de informe "ridículo" de Mueller

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que no le importa si al público se le permite ver el informe que el abogado especial Robert Mueller está preparando sobre su investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y cualquier posible vínculo a la campaña de Trump.

Además, afirmó que es "ridículo" que el fiscal especial Robert Mueller redacte un informe para sintetizar sus conclusiones, pero que no ve la hora de leerlo.

Trump dijo a la prensa al salir de la Casa Blanca que será decisión del secretario de Justicia qué hacer con el informe, cuya entrega al Departamento de Justicia parece inminente.

Lea también: Cohen entrega documentos sobre proyecto de Moscú al Congreso.

"Que salga, que la gente lo vea, eso depende del fiscal general (...) y veremos qué sucede", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

"Veremos si es justo", agregó.

Trump duda de las conclusiones, dice que Mueller está en conflicto" y se pregunta si tiene autoridad para escribirlo.

"Me parece ridículo, pero quiero ver el informe", dijo.

Mueller se está preparando para presentar un informe al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, sobre sus hallazgos, incluido el papel de Rusia en las elecciones y si Trump buscó ilegalmente obstruir la investigación. Trump ha negado la colusión y la obstrucción. Rusia ha negado interferir en las elecciones.

Barr ya está bajo la presión de los legisladores para hacer público todo el documento rápidamente, aunque tiene mucha libertad en lo que se debe publicar.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 420-0 la semana pasada en una resolución no vinculante que pide que el informe de Mueller se publique tanto al Congreso como al público, pero no está claro cómo se llevará a cabo la medida en el Senado.

Al preguntársele si se le debería permitir al público ver el informe, Trump dijo: "No me importa". Dijo que no tenía idea de cuándo sería lanzado.

Como lo ha hecho antes, Trump cuestionó la legitimidad de la investigación de Mueller.

"Tuve la mayor victoria electoral, una de ellas, en la historia de nuestro país, un éxito tremendo, decenas de millones de votantes y ahora alguien va a escribir un informe que nunca obtuvo un voto", dijo.

Mueller fue designado para manejar la investigación de Rusia en mayo de 2017 luego de que Trump despidiera al director del FBI James Comey, quien había estado supervisando el esfuerzo. Mueller ha ocupado anteriormente varios cargos directivos en el Departamento de Justicia, incluido el de director del FBI.