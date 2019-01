Trump ordena dejar de dar ruedas de prensa

El presidente Donald Trump dijo que ordenó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders que ya no se molestase y dejara de dar las tradicionales ruedas de prensa.

La última rueda de prensa de la Casa Blanca fue el 18 de diciembre.

En un tuit, Trump dijo el martes que la mayoría de los medios de prensa “nunca nos cubrirán justamente”.

"La razón por la que Sarah Sanders ya no va mucho más al 'podio' es que la prensa la cubre de manera tan grosera e inexacta, en particular algunos miembros de la prensa. Le dije a ella que no se molestara, la información sale de todos modos! La mayoría nunca nos cubrirá de manera justa y, por ello el término, ¡Noticias falsas!", escribió el presidente.

Las ruedas de prensa vespertinas han sido esenciales para los noticiarios de canales de cable durante los últimos gobiernos en Estados Unidos.

La Asociación de Corresponsales de Prensa de la Casa Blanca dijo que la decisión era un paso atrás de la transparencia y rendición de cuentas, y que establece un precedente terrible.

"Este retiro de la transparencia y la rendición de cuentas sienta un terrible precedente", dijo en una declaración el presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Olivier Knox. "Poder interrogar al secretario de prensa u otros altos funcionarios del gobierno ayuda a los medios de comunicación a decir a los estadounidenses qué están haciendo en su nombre sus más poderosos representantes. Si bien existen otras vías para obtener información, el respaldo sólido y público que hemos llegado a esperar en la sala de prensa James A. Brady ayuda a resaltar que nadie en una república sana está por encima de ser cuestionado".

El diario digital The Hill, sugiere que Trump pareció reaccionar a una entrevista en Fox News realizada por el vocero de la Casa Blanca, Hogan Gidley, quien defendió el manejo de Sanders de los cuerpos de prensa.

"No es que alguna vez se hayan detenido (las ruedas de prensa), es solo que a veces necesitamos ir al podio para comunicar cosas y otras no", dijo Gidley.

Agregó que, "Sarah Sanders absolutamente regresará al podio a hablar con la prensa y transmitiendo el mensaje al pueblo estadounidense".

Las ruedas de prensa de la Casa Blanca se redujeron significativamente en 2018. Sanders realizó dos en octubre, y una en noviembre y diciembre, respectivamente.

Trump apareció en la sala de reuniones por primera vez en los dos años de su presidencia a principios de enero, cuando se presentó junto con funcionarios de un sindicato de guardias fronterizos para hablar sobre el muro que quiere construir en la frontera con México, pero no contestó preguntas de los reporteros.