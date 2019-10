Esper: Trump ordenó salida tropas EEUU del norte de Siria

En medio del creciente caos en Siria, el presidente Donald Trump ordenó a todas las tropas estadounidenses retirarse del norte del país para evitar un conflicto "insostenible" entre Turquía y los combatientes kurdos respaldados por Estados Unidos, dijo el domingo el secretario de Defensa, Mark Esper.

Los aproximadamente 1,000 soldados estadounidenses en Siria no están abandonando el país por completo, dijo Esper a "Face the Nation" de CBS.

Esper dijo que habló con Trump el sábado por la noche en medio de crecientes signos de que la invasión turca, que comenzó el miércoles, se está volviendo más peligrosa.

"En las últimas 24 horas, supimos que ellos (los turcos) probablemente tengan la intención de expandir su ataque más al sur de lo planeado originalmente, y al oeste", dijo Esper.

Trump, en un tuit el domingo, dijo: "Muy inteligente para no involucrarse en los intensos combates a lo largo de la frontera turca, por un cambio. Aquellos que nos metieron por error en las guerras de Medio Oriente todavía están presionando para luchar. No tienen idea de qué una mala decisión que han tomado. ¿Por qué no piden una Declaración de Guerra?.

"Esper dijo que no discutiría una línea de tiempo para la retirada de Estados Unidos, pero dijo que se haría "de la manera más segura y rápida posible".

Esper no dice cuántas tropas estadounidenses abandonarán el norte, pero dice que representan a la mayoría de las 1,000 tropas en Siria.

También dijo que parece que las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos, conocidas como las Fuerzas Democráticas Sirias, están tratando de "llegar a un acuerdo" con el ejército sirio y Rusia para lanzar un contraataque contra los turcos.

Turquía rechaza mediación con kurdos

El presidente de Turquía rechazó las ofertas de mediación con combatientes kurdos sirios mientras el ejército turco continúa su ofensiva contra ellos en el norte de Siria.

El domingo, Recep Tayyip Erdogan criticó a los aliados occidentales por apoyar a las milicias kurdas sirias y dijo que Turquía no negociará con "terroristas".

Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea designan al Partido de los Trabajadores del Kurdistán con sede en Turquía, o PKK, como un grupo terrorista.

Alemania pide a Turquía detener ofensiva contra kurdos

También el domingo, la canciller alemana, Angela Merkel, instó al presidente de Turquía a detener de inmediato la ofensiva militar de su país en el noreste de Siria contra los combatientes kurdos sirios.

Merkel habló por teléfono con Recep Tayyip Erdogan en una llamada que Alemania dijo que tuvo lugar porque Erdogan lo quería.

Una declaración de la Cancillería alemana dice que independientemente de los "intereses legítimos de seguridad turcos", la operación militar amenaza con desplazar a las principales partes de la población local. Alemania dice que la ofensiva también amenaza con desestabilizar la región y fortalecer al grupo extremista del Estado Islámico.

La declaración dice que Merkel y Erdogan también hablaron sobre la situación separada en la provincia siria de Idlib y las exploraciones de pozos de gas turcos en el Mediterráneo oriental.

Con información de AP