Trump ordena nuevo Air Force One en colores rojo, blanco y azul

El presidente Donald Trump dice que Air Force One tendrá un cambio de imagen patriótico.



Trump dice que el familiar color azul claro del avión presidencial dará paso a un esquema de color rojo, blanco y azul. Los modelos actualizados podrían estar en servicio al final de un segundo término potencial del mandatario. El presidente hizo el anuncio en una entrevista de CBS News transmitida el martes.



Trump dijo que se preguntó, después de llegar a un acuerdo con Boeing para el nuevo avión, si seguir con el color azul bebé que es reconocido en todo el mundo.



Dijo que decidió no hacerlo.



"El Air Force One va a ser increíble'', dijo Trump. "Va a ser el mejor lugar del mundo, la cima del mundo, y será rojo, blanco y azul, lo cual creo que es apropiado''.



Por separado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo el miércoles que la Fuerza Aérea ha adjudicado a Boeing un contrato de ''precio fijo firme'' para diseñar, modificar, probar, certificar y entregar dos aviones presidenciales ''listos para la misión'' para 2024. Reemplazarán las versiones actuales del Boeing 747 utilizadas por el presidente, que tienen 31 años.



Sanders dijo que el contrato establece el precio total de los dos aviones completados en $ 3.9 mil millones. Ella dijo que eso representa un ahorro de más de $ 1.4 mil millones de los $ 5.3 mil millones inicialmente propuestos.



Trump tuiteó en diciembre de 2016, luego de su elección, que los costos del programa estaban `` fuera de control, más de $ 4,000 millones ''. Agregó, "¡Cancelar orden!''.



El presidente ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg, y Trump se han reunido en múltiples ocasiones para discutir el contrato de Air Force One.