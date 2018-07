Trump: "No tengo problema" con cerrar el gobierno

El presidente Donald Trump insistió el lunes en que está dispuesto a cerrar el gobierno sobre los fondos para su largo muro fronterizo, pero dijo que "siempre dejará espacio para la negociación''.

Durante una conferencia de prensa con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, en la Casa Blanca, Trump dijo que "no tendría problema" con un potencial cierre de operaciones del gobierno, porque "es hora de que tengamos seguridad fronteriza".

El presidente hizo la declaración en respuesta a la pregunta de un periodista sobre su amenaza de cierre hecha el domingo en su cuenta de Twitter.

"Yo estaría dispuesto a 'cerrar' el gobierno si los Demócratas no nos dan los votos para la Seguridad Fronteriza, que incluye el Muro!. Debemos deshacernos de la Lotería, (la política de) Atrapar y Liberar etc. y finalmente ir a un sistema de Inmigración basado en MÉRITO!'', escribió el mandatario.



"Ciertamente estaría dispuesto a cerrarlo para lograrlo'', señaló Trump en la conferencia de prensa con Conte, pero también dijo que no tiene una "línea roja''.

Destacó que los votantes italianos se "cansaron" de las políticas de inmigración de su país, y dijo que eso fue un factor clave detrás de la reciente subida al poder del primer ministro Giuseppe Conte.



El presidente estadounidense defendió también al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, diciendo que defiende al país de "nidos de MS-13'' de "personas malas, malas ''.

Irán, Corea del Norte y Rusia

En otro tema durante la conferencia de prensa Trump intensificó la retórica contra Teherán diciendo que a Irán "nunca se le debe permitir'' poseer armas nucleares, pero al mismo tiempo dijo que "ciertamente se reuniría" con el presidente iraní Hassan Rouhani, si el líder iraní estuviera dispuesto, y agregó que lo haría "sin precondiciones".

El presidente de Estados Unidos dijo que cree en las reuniones (con gobernantes de países enemigos), citando los beneficios que en su opinión han dejado sus encuentros con el líder norcoreano Kim Jong Un y con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"En nueve meses no ha habido un solo lanzamiento de misiles" de Corea del Norte señaló.

Republicanos nerviosos

Los legisladores republicanos ansiosos por mantener el control del Congreso piensan que cerrar el gobierno es una mala idea. Trump se reunió en la Casa Blanca la semana pasada con el presidente de la Cámara Paul Ryan y el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell.



Posteriormente, McConnell dijo a un entrevistador de radio que un cierre del gobierno tan cerca de las elecciones de mitad de período del 6 de noviembre, no ocurriría.



Los fondos gubernamentales expiran a la medianoche del 30 de septiembre.

Trump dijo durante su campaña electoral que México pagaría por el muro que ha prometido construir en la frontera sur, pero México se ha opuesto a esa petición.