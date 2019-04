Trump: "No sé nada acerca de WikiLeaks"; EE.UU. busca la extradición de Assange

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que no tiene conocimiento del sitio web WikiLeaks, luego que su fundador, Julian Assange, fue arrestado en Gran Bretaña.

El ciudadano australiano de 47 años de edad vivía en la embajada de Ecuador en Londres, desde 2012, pero fue expulsado el jueves y fue detenido por la policía británica.

Ecuador dijo que Assange había roto las convenciones de asilo al continuar interfiriendo en los asuntos de otros países, a través de la publicación de información confidencial.

Trump fue interrogado por reporteros sobre el arresto del jueves.

“No sé nada de WikiLeaks. No es lo mío", dijo Trump. "Sé que hay algo que hacer con Julian Assange, y he estado viendo lo que le pasó a Assange. Y eso sería una determinación, me imagino, principalmente del fiscal general, que está haciendo un excelente trabajo. Entonces, él estará haciendo una determinación".

En la campaña electoral de 2016, Trump se refirió repetidamente a WikiLeaks, luego de que publicara correos electrónicos pirateados del Comité Nacional Demócrata. Una vez declaró: “¡WikiLeaks! Me encanta WikiLeaks", en un mitin en Pennsylvania.

En 2010, WikiLeaks publicó un archivo con más de 700,000 documentos, videos, cables diplomáticos y cuentas en el campo de batalla de Irak y Afganistán, obtenidos por el exsoldado del Ejército de Estados Unidos Chelsea Manning, entonces conocido como Bradley Manning. Detallaron las víctimas civiles, junto con detalles de presuntos terroristas detenidos en la bahía de Guantánamo, Cuba.

Manning fue procesada bajo la Ley de Espionaje y encarcelada en 2010. Fue liberada en 2017, pero fue encarcelada nuevamente en marzo de 2019 por negarse a declarar ante un gran jurado sobre WikiLeaks.

Asilo en embajada

Assange buscó asilo en la embajada ecuatoriana después de enfrentar cargos de violación en Suecia, que desde entonces han sido retirados. Predijo entonces que enfrentaría la extradición a Estados Unidos.

"Como WikiLeaks está bajo amenaza, también lo hace la libertad de expresión y la salud de todas nuestras sociedades", dijo Assange a una multitud de simpatizantes desde el balcón de la embajada.

Estados Unidos acusa a Assange de conspirar con Manning para acceder a información clasificada en las computadoras del Departamento de Defensa y solicitó su extradición de Gran Bretaña.

​ Libertad de prensa

La libertad de prensa está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., Por lo que los cargos precisos contra Assange serán clave, dijo la analista legal Caroline Mala Corbin, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami.

“Si infringe la ley mientras recopila información, eso no está protegido por la cláusula de libertad de expresión. Sin embargo, si publica información, incluso si alguien más la ha obtenido ilegalmente, la cláusula de libertad de expresión entra en juego”, dijo a VOA.

El partidario de Assange y el destacado defensor de los derechos humanos Peter Tatchell dijeron que Assange debe gozar de los derechos de otros periodistas.

"Huele a estándares dobles, y tiene el olor de una vendeta contra WikiLeaks y contra Julian Assange", dijo.

Los jueces británicos ahora decidirán si cumplir con la solicitud de extradición de Estados Unidos.

Geoffrey Robertson, un abogado que ha representado a Assange en el pasado, dijo que Assange podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es extraditado a Estados Unidos.

"Tengo fe en el sistema de justicia británico, y creo que argumentará que esto es una violación de su derecho a la libertad de expresión", dijo Robertson.

Assange primero enfrentará una sentencia por no entregarse a las autoridades por cargos de agresión sexual en 2012.

Mientras tanto, una de las mujeres suecas que acusaron a Assange de violación ha solicitado que se reabra el caso, lo que complica aún más el caso legal en su contra.