Trump sobre exabogado: "Nunca ordené a Cohen que rompiera la ley"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que nunca le dijo a su exabogado privado que violara la ley, un día después de que Michael Cohen fue condenado a prisión por delitos financieros, incluido el pago de dinero a mujeres antes de la elección presidencial de 2016.

Trump respondió a través de su de Twitter lo que sería su primera reacción pública tras conocerse el veredicto de la fiscalía sobre el caso Cohen el miércoles.

Cohen fue sentenciado el miércoles a 36 meses de cárcel por su papel en los pagos ilegales a dos mujeres que dijeron haber tenido relaciones con el mandatario y por mentir al Congreso sobre los esfuerzos de su excliente durante la campaña electoral en 2016 para construir una torre Trump en Moscú.

Lea: Exabogado de Trump sentenciado a tres años de cárcel por realizar pagos secretos.

"Nunca ordené a Michael Cohen que infringiera la ley. Era abogado y se supone que debe conocerla. Se llama 'consejo de un abogado', y un abogado tiene una gran responsabilidad si comete un error", escribió Trump en Twitter.

Incluso reiteró el jueves declaraciones realizadas a la agencia Reuters esta semana, en las que aseguró que nada malo había hecho.

"Declaró que no hice nada malo con respecto a las leyes de financiamiento de campañas, si es que se aplican, porque esto no era financiamiento de campañas. Cohen fue culpable de muchos cargos no relacionados conmigo, pero se declaró culpable de dos cargos de campaña que no eran criminales", escribió Trump.

Y en otro mensaje fustigó a Cohen: "Él simplemente aceptó esos cargos para avergonzar al presidente y obtener una sentencia de prisión muy reducida (...) ¡Como abogado, Michael tiene una gran responsabilidad conmigo!".