Trump niega que supiera de reunión con abogada rusa

El presidente Donald Trump negó el viernes que supiera de antemano sobre una reunión realizada en la Torre Trump en junio de 2016 entre una abogada rusa, su hijo mayor y otros asesores que fueron convocados para escuchar información perjudicial sobre su rival demócrata Hillary Clinton.

Trump tuiteó "No. No sabía sobre la reunión con mi hijo, Don Jr. (Donald Trump Jr.)".

Según el canal de noticias CNN, el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, afirmó que el mandatario sabía de antemano sobre la reunión.

CNN citó fuentes anónimas según las cuales Cohen estaba dispuesto a dar información al fiscal especial Robert Mueller, quien está a cargo de la pesquisa sobre una posible colusión entre la campaña de Trump y Rusia.

Una persona familiarizada con la reunión confirmó a The Associated Press la información de CNN. La persona habló bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto.

Cohen no asistió a la reunión en la Torre Trump y tampoco ha proporcionado evidencia que respalde la afirmación de que Trump sabía de la reunión. Tampoco tiene grabaciones del encuentro, indicó la persona.

"Me parece que alguien trata de inventar historias para salir de un aprieto que no está relacionado" con esto, tuiteó Trump.

Cohen se encuentra bajo una investigación federal en Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha investigado al abogado durante meses, registró su casa, oficina y habitación de hotel para buscar documentos que estuvieran relacionados con el pago de 130.000 dólares que el abogado realizó antes de los comicios de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels, quien afirma que sostuvo un amorío con Trump en 2006.

En una entrevista con el programa ABC News transmitida hace unas semanas, Cohen se negó a contestar si Trump sabía de antemano sobre la reunión en la Torre Trump, alegando que no podía hacerlo por recomendación de sus abogados y por tratarse de una investigación en curso.

AP