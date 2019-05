Trump se niega a negociar con demócratas mientras continúen las investigaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles en una conferencia de prensa imprevista que no negociará políticas con los legisladores demócratas mientras continúen sus investigaciones en relación al informe Mueller y las elecciones presidenciales del 2016.

En el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, frente a un cartel colocado en atril que leía "no colusión, no obstrucción", en referencia a la investigación del fiscal especial, el presidente dijo que "no se puede" negociar sobre temas como infraestructura o del precio de las drogas mientras las pesquisas sigan en curso.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, habían ido a la Casa Blanca para reunirse con el presidente y discutir sobre varios proyectos de ley. Sin embargo, según Pelosi, el mandatario al entrar en la oficina Oval, dijo a los demócratas que no trabajaría con ellos hasta que se acaben las "investigaciones fraudulentas" y salió de la sala.

"Lo que sucedió hoy en la Casa Blanca los dejará boquiabiertos", dijo Schumer en una conferencia de prensa conjunta con otros demócratas, incluida Pelosi, después del encuentro fallido con Trump.

Antes de acudir a la residencia presidencial, Pelosi hizo unas declaraciones en las que acusó a Trump de estar encubriendo algo, afirmación que Trump rechazó en su rueda de prensa.

"Yo no encubro nada", dijo el presidente a los reporteros.

