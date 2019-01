Trump niega haber ofrecido amnistía, llama a Pelosi "demócrata radical"

El presidente Donald Trump criticó con furia a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por rechazar su propuesta de intercambiar protecciones temporales para algunos inmigrantes por 5.700 millones de dólares para el muro fronterizo que ha prometido levantar en la frontera con México.

Trump ha ofrecido extender las protecciones temporales para los jóvenes traídos a Estados Unidos ilegalmente y para aquellos que huyeron de las zonas de desastre, a cambio de los fondos que pide para el muro.

"Nancy Pelosi y algunos de los demócratas rechazaron mi oferta ayer antes de que yo hablara. No ven el crimen y las drogas, solo ven el 2020, que no van a ganar. Mejor economía! Deben hacer lo correcto para el País y permitir que las personas regresen al trabajo", escribió Trump, la mañana del domingo.

"No, la amnistía no es parte de mi oferta. Es una extensión de 3 años de DACA. La amnistía se usará solo en un trato mucho más grande, ya sea en inmigración o algo más. Del mismo modo, no habrá un gran esfuerzo para eliminar a las más de 11,000,000 personas que están aquí ilegalmente, ¡pero ten cuidado Nancy!", advirtió el presidente, respondiendo a sus críticos conservadores del plan, quienes dijeron que las protecciones contra la deportación equivalían a una amnistía para los infractores de la ley.

Trump acusa a Pelosi y a otros demócratas de poner la política por delante de la seguridad y, sin pruebas, afirma que Pelosi "se ha comportado de manera tan irracional y ha ido tan lejos a la izquierda que ahora se ha convertido oficialmente en una Demócrata radical".

"Nancy Pelosi se ha comportado de manera tan irracional y se ha ido tan a la izquierda que ahora se ha convertido oficialmente en una Demócrata radical. Ella está tan petrificada por los "zurdos" en su partido que ha perdido el control ... Y, por cierto, limpia las calles de San Francisco, ¡son asquerosas!", continuó el mandatario.

Pelosi y otros demócratas han rechazado la más reciente propuesta de Trump y siguen oponiéndose a la idea de construir un muro a lo largo de la frontera sur con México.

Trump también repitió en un tuit, sin dar pruebas, que se está construyendo el muro en la frontera y se están renovando otras partes a un costo menor de lo que se pensaba.

"No olviden, estamos construyendo y renovando grandes secciones de Wall en este momento. Moviéndonos rápidamente, y costará mucho menos de lo que los políticos anteriores creían posible. Después de todo, construir es lo que mejor hago, ¡incluso cuando el dinero no está disponible!", afirmó el presidente.

El cierre que ha dejado a cientos de miles de trabajadores sin cheques de pago se encuentra ahora en su quinta semana.

En su mensajes de la mañana del domingo en Twitter, Trump también respondió a la sugerencia de la presidenta de la Cámara de Representantes para que retrase el discurso sobre el Estado de la Unión, planeado para el martes 29 de enero, debido al cierre parcial del gobierno.

"Nancy, todavía estoy pensando en el discurso sobre el Estado de la Unión, hay muchas opciones, incluido hacerlo de acuerdo con su oferta por escrito (realizada durante el Cierre, la seguridad no es un problema) y mi aceptación por escrito. Si bien un contrato es un contrato, te responderé pronto", dice el mensaje presidencial.

"Decepcionante"

Por su parte el vicepresidente Mike Pence dice que fue "decepcionante" que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazara la propuesta del sábado del presidente Donald Trump de intercambiar protecciones temporales para algunos inmigrantes por miles de millones en fondos para su muro fronterizo antes de que pronunciara su discurso.

Pelosi dejó en claro que el plan no iba a ser considerado en la Cámara después de que se informaron los detalles.

Sin embargo, en una entrevista con "Fox News Sunday" Pence dijo que sigue siendo optimista de que el plan ganará terreno después de que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, lo lleve a la Cámara de Representantes del Senado el martes.

Pence dice que Trump "preparó la mesa para un acuerdo que abordará la crisis en nuestra frontera, asegurará nuestra frontera y nos dará un camino" para reabrir el gobierno.

Los demócratas dicen que apoyan la seguridad fronteriza pero rechazan un muro como ineficaz e inmoral. Ellos están ofreciendo 1.300 millones en nuevos fondos de seguridad fronteriza, pero ninguno específicamente para un muro. Los demócratas de la Cámara de Representantes planean ofrecer más propuestas legislativas de seguridad fronteriza esta semana.

Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, pero la legislación importante en la cámara casi siempre requiere una mayoría de 60 votos. No está claro si Trump podrá convencer a al menos siete demócratas para que voten a favor de su propuesta.

"Como dice el presidente, 'ya veremos'", dijo Pence a Fox News. "Ahora la gente comenzará a votar y veremos cuál es su posición".

Incluso si el Senado aprueba el plan de Trump, enfrentaría la derrota en la Cámara de Representantes, donde la oposición liderada por Pelosi es fuerte. Una victoria del Senado para Trump, sin embargo, podría forzar nuevas negociaciones sobre su plan del muro fronterizo y sobre la reapertura del gobierno, donde 800,000 trabajadores federales, sin permiso o forzados a trabajar sin ser pagados, perderán su segundo cheque de pago el próximo viernes.

El senador por Delaware Chris Coons, un demócrata visto por la Casa Blanca como un posible socio en las negociaciones de inmigración, dice que no lo apoyará. Y la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, otra centrista clave, dice que estudiará los detalles del plan del presidente. Ella no ha dicho si votaría por ello.