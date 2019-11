Trump dice que negociaciones comerciales con China van bien

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que las negociaciones comerciales con China avanzan "muy bien", pero solo firmará un acuerdo con Pekín si es el correcto para su país.

Trump dijo a los reporteros en la Base Conjunta Andrews antes de viajar a Tuscaloosa, Alabama, que las conversaciones habían avanzado más despacio de lo que le habría gustado, pero que China quiere un acuerdo más que él.

"Creo que las conversaciones comerciales con China están avanzando muy bien y si logramos el acuerdo que queremos será un gran acuerdo, y si no es un gran acuerdo, no lo firmaré", afirmó. "Me gustaría llegar a un acuerdo, pero tiene que ser el correcto".

"China tiene muchas ganas de lograr un acuerdo", afirmó el mandatario. "Están teniendo su peor año en los últimos 57. Toda su cadena de suministro está rota, como un huevo. Quieren lograr un acuerdo, quizás tienen que hacerlo, no sé, no me importa, es asunto suyo".

Trump dijo que hubo un reporteo incorrecto sobre la voluntad estadounidense de levantar los aranceles, algo que, según afirmó, ha traído decenas de miles de millones de dólares a Estados Unidos y, pronto, "literalmente cientos de miles de millones de dólares".

"Hubo mucho reporteo incorrecto, pero ya verán lo que voy a hacer", indicó. "Hay una diferencia en los aranceles, pero siempre podemos tener aranceles. El nivel de levantamiento de aranceles es incorrecto", comentó en referencia a las informaciones de prensa, sin aportar detalles.

Funcionarios de ambos países dijeron el jueves que se había acordado levantar las tarifas en vigor en la "fase uno" de un pacto para poner fin a la perjudicial guerra comercial, pero la idea se encontró con una dura oposición en algunos niveles del gobierno de Trump.

El viernes, el mismo Trump dijo que no había accedido a levantar los aranceles, un comentario que impactó a las acciones y al dólar.