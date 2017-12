Trump desea una “Feliz Navidad” y se adjudica la defensa de la frase

El presidente Donald Trump envió mensajes navideños a las tropas estadounidenses destacadas en el extranjero y sus familias en la víspera de Navidad, habló con los niños que esperaban con ansia la llega de Santa Claus y se adjudicó en un tuit el liderazgo para contrarrestar “la carga contra el asalto” a la frase “¡Feliz Navidad!”.

No es cierto que exista un “asalto” a esa frase y los estadounidenses son libres de expresar lo que quieran; muchos no lo hacen porque son judíos, ateos y de otras religiones que no celebran la navidad y por deferencia emplean el “felices fiestas” en su lugar.

Pero el presidente lo afirmó, como también lo hace un anuncio pro-Trump en la televisión, que con su presidencia se ha recobrado la frase.

“La gente está orgullosa de decir de nuevo Feliz Navidad”, dijo en su tuit. “Y yo estoy orgulloso de haber dirigido la carga en contra del asalto de nuestra apreciadas y hermosa frase. ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!”.

La respuesta en Twitter fue inmediata. “Tu propia hija no celebra Navidad”, le recordó alguien sobre Ivanka, quien se convirtió al judaísmo luego de casarse con Jared Kushner. Otro ironizó y le dio la gracias. “Gracias señor Trump. Antes tenía que escribir ‘Feliz Navidad’ en un papelito y deslizárselo por la mesa a mi sacerdote, quien se lo tenía que comer inmediatamente”. Otro comparó que gracias a Trump “ahora podemos decir lo que queramos… excepto ‘Diversidad’, ‘feto’, ‘transgénero’, ‘vulnerable’” y otras palabras que se supo han sido prohibidas en el léxico de las presentaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

No obstante la minicontroversia, cuando el presidente llegó el domingo por la noche con su esposa, Melania Trump, a la iglesia de Bethesda-by-the-Sea en Palm Beach, Florida eso fue lo que dijo: ”Feliz Navidad". Los fieles le recibieron con una ovación en pie. Los Trump se casaron en esa iglesia en 2005.

Antes el domingo, Trump intentó animar a los soldados estadounidenses que están lejos de sus familias para "defender a todas nuestras familias, nuestras libertades y nuestro orgullo".

"Cada corazón estadounidense les da las gracias, y pedimos a Dios que cuide de ustedes y que cuide de sus familias", dijo a miembros del Ejército de Tierra, la Marina, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina y la Guardia Costera a través de una videoconferencia desde su propiedad y club privado en Palm Beach, donde está pasando las fiestas con su familia.

El presidente también tuiteó en contra de los que cree que no le apoyan, como el subdirector del FBI Andrew McCabe y los medios de noticias, pero igualmente participó con su esposa en un acto respondiendo llamadas de niños deseosos de saber cuándo llegaría Papá Noel. Las llamadas son una tradición relacionada con el programa de seguimiento de Santa Claus que mantiene desde hace más de 60 años el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD).

Trump dijo a un niño que llamó desde Mississippi que el estado es "genial" y predijo que "Santa va a tratarte muy bien". Animó a otro niño de Virginia que esperaba encontrar bloques de construcción bajo su árbol de Navidad. Trump, que se labró su nombre y su fortuna construyendo cosas, le dijo "Eso era lo que siempre me gustaba a mí también".

"Santa se mueve muy deprisa. Estará en tu casa muy tarde por la noche cuando estés durmiendo", dijo Trump.

El presidente cenó con su familia en Nochebuena antes de terminar el día en la iglesia. El menú incluyó pavo, solomillo de ternera, pan de maíz, kale con crema, bollos, puré de papas y salsa de pavo, así como platos de verduras, pescado y varios postres.