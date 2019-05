Trump: " Bob Mueller no debe testificar"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que el abogado especial Robert Mueller no debe declarar en el Congreso sobre la investigación de la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

Trump dijo en Twitter que los demócratas en el Congreso estaban tratando de "rehacer" el informe de Mueller, que se negó a concluir si los esfuerzos del presidente para impedir la investigación constituían una obstrucción de la justicia.

"Después de gastar más de $ 35,000,000 durante un período de dos años, entrevistar a 500 personas, utilizando a 18 Enojados Demócratas que Odian a Trump y 49 agentes del FBI, todo lo cual culminó en un informe de más de 400 páginas que muestra NO COLUSIÓN. ¿Por qué los demócratas en el Congreso ahora necesitan a Robert Mueller? ......"

"....para declarar. ¿Están buscando un nuevo intento porque odian ver la fuerte conclusión de NO COLUSION? No hubo delito, excepto en el otro lado (increíblemente no cubierto en el Informe), y NO OBSTRUCCIÓN. Bob Mueller no debe testificar. No hay nuevos intentos para los dems!", dicen los dos mensajes presidenciales.

Un integrante demócrata de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja dijo el domingo que tiene esperanzas de que el fiscal especial Robert Mueller comparezca ante el panel, resaltando que se ha propuesto como fecha el 15 de mayo.

"Esperamos que el fiscal especial comparezca" en esa fecha, dijo el representante de Rhode Island David Cicilline a "Fox News Sunday". "Creemos que el pueblo estadounidense tiene el derecho de escucharlo directamente".

Cicilline luego tuiteó que "no se ha acordado nada todavía".

El presidente de la comisión, el demócrata de Nueva York Jerrold Nadler dijo la semana pasada que el panel estaba "afinando la fecha" de comparecencia de Mueller y esperaba que fuera el 15 de mayo.

Cicilline dijo en Fox que "obviamente hasta que llegue esa fecha, no tenemos una garantía absoluta" y luego agregó en su tuit, "esperamos que el fiscal especial" acepte la fecha propuesta.

Los demócratas están buscando más información sobre el reporte de Mueller de su investigación rusa.

Los portavoces del Departamento de Justicia y de Mueller rehusaron hacer comentarios.