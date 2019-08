Trump minimiza aparente lanzamiento misiles de Corea del Norte, seguirá conversaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el jueves lo que parecía ser el tercer lanzamiento de misiles de Corea del Norte en poco más de una semana, diciendo que eran de corto alcance y "muy estándar" y que no afectarían su voluntad de negociar con Pyongyang.

El ejército de Corea del Sur dijo que los proyectiles de corto alcance no identificados fueron disparados el viernes a las 2:59 a.m. y a las 3:23 a.m., hora local, desde la provincia de Corea del Sur en el Mar del Este.

Un funcionario estadounidense dijo que la inteligencia estadounidense había detectado al menos uno, y posiblemente múltiples proyectiles, que no representaban una amenaza para América del Norte. Funcionarios estadounidenses dijeron que la información inicial indicaba que la actividad era similar a otras dos pruebas de misiles de corto alcance realizadas por Pyongyang en los últimos ocho días.

Trump, que esperaba revivir las conversaciones de desnuclearización con Corea del Norte, restó importancia a los lanzamientos, que tuvieron lugar a pesar de su reunión del 30 de junio entre el líder norcoreano Kim Jong Un en la que acordaron revivir las conversaciones estancadas.

Cuando se le preguntó en la Casa Blanca antes de emprender un viaje de campaña a Ohio si pensaba que Kim lo estaba probando, Trump dijo que los lanzamientos no violaron las promesas que le hizo el líder norcoreano.

"Creo que está muy bajo control, muy bajo control", dijo a los periodistas.

Eran "misiles de corto alcance", dijo Trump. "Nunca llegamos a un acuerdo sobre eso. No tengo ningún problema. Veremos qué sucede. Pero estos son misiles de corto alcance. Son muy estándar".

Cuando se le preguntó si aún podía negociar con Kim, respondió:

"Oh, claro, claro. Porque estos son misiles de corto alcance. Nunca discutimos eso. Hablamos de nuclear. Lo que hablamos es nuclear. Esos son misiles de corto alcance. Claro, y muchos otros países prueban ese tipo de misil también".

Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance el miércoles temprano, solo unos días después de que lanzó dos misiles similares el 25 de julio.

"Estamos monitoreando la situación en caso de lanzamientos adicionales y manteniendo una postura de preparación", dijo la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur, citando al jefe de gabinete del país.

El Ministerio de Defensa de Japón dijo el viernes que no se vio un impacto inmediato en la seguridad de la nación después del nuevo lanzamiento de Corea del Norte.

​NADA SOBRE CONVERSACIONES

El jueves, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo a Fox Business Network que los lanzamientos desde la semana pasada no violaron la promesa de Kim de no probar misiles de largo alcance o bombas nucleares. Sin embargo, agregó: "Hay que preguntar cuándo comenzará la diplomacia real, cuándo comenzarán las discusiones a nivel de trabajo sobre desnuclearización".

"Hemos estado esperando escuchar desde el 30 de junio", dijo a la red. "Estamos listos para negociaciones a nivel de trabajo. El presidente está listo, cuando sea el momento adecuado, para otra cumbre. Escuchemos a Corea del Norte".

Una cumbre entre Trump y Kim en Vietnam en febrero se derrumbó después de que las dos partes no lograron conciliar las diferencias entre las demandas de Estados Unidos para la desnuclearización completa de Corea del Norte y las demandas de Corea del Norte para el alivio de las sanciones.

Bolton dijo que Corea del Sur y Japón estaban preocupados por los recientes lanzamientos, "porque están dentro del alcance, creemos, de este misil en particular". No mencionó las decenas de miles de tropas estadounidenses con base en ambos países.

Los lanzamientos de Corea del Norte parecen tener la intención de presionar a Corea del Sur y Estados Unidos para que dejen de hacer ejercicios militares planeados este mes y ofrezcan otras concesiones.

Corea del Norte ha dicho que los simulacros militares planeados podrían descarrilar el diálogo y también advirtió sobre un posible fin de su congelamiento en las pruebas de misiles nucleares y de largo alcance en vigor desde 2017, que Trump ha sostenido repetidamente como evidencia del éxito de más de un año de compromiso con Kim.

A pesar de los contratiempos, Trump ha seguido aclamando su buena relación con Kim, y algunos analistas creen que Pyongyang se habrá envalentonado para presionar de manera más agresiva por las concesiones estadounidenses dado el aparente entusiasmo del líder estadounidense por mantener su política de Corea del Norte como un éxito en su 2020 oferta de reelección.

El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en Tailandia el jueves que esperaba que las conversaciones comenzaran pronto, aunque "lamentó" que una reunión muy esperada con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, no tenga lugar en Bangkok esta semana.

Ri canceló un viaje a una conferencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Bangkok a la que asiste Pompeo.

"Estamos listos para continuar nuestra conversación diplomática", dijo Pompeo en Bangkok, y agregó que estaba optimista de que Kim desplegaría a su equipo para conversaciones a nivel de trabajo "antes de que pase demasiado tiempo".

En las Naciones Unidas el jueves, Gran Bretaña, Francia y Alemania pidieron a Corea del Norte que entable conversaciones "significativas" con Estados Unidos y dijeron que las sanciones internacionales deben aplicarse plenamente hasta que Pyongyang desmantele sus programas de misiles nucleares y balísticos.

Su declaración se produjo después de una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir los lanzamientos anteriores de Corea del Norte.