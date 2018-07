Trump llega a Finlandia para encuentro con Putin

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aterrizó en Helsinki el domingo en la noche, para la cumbre del lunes con su homólogo ruso Vladimir Putin.

El mandatario estadounidense no planea realizar apariciones públicas sino hasta el lunes, cuando se dirija al Palacio Presidencial de Finlandia para desayunar con el presidente Sauli Niinisto. Trump y Putin se encontrarán el lunes en el palacio.

El domingo, Trump mantuvo bajas las expectativas para cuando se reúna Putin diciendo que "nada malo va a salir de eso, y tal vez salga algo bueno".

También dijo a CBS News en una entrevista que "no había pensado" en pedirle a Putin que extradite a la docena de oficiales de inteligencia militar rusos acusados la semana pasada en Washington por cargos relacionados con hackear a objetivos demócratas en las elecciones de Estados Unidos en 2016.

Pero después de que su entrevistador le diera la idea, Trump dijo: "sin duda preguntaré al respecto".

Washington no tiene ningún tratado de extradición con Moscú y no puede obligar a Rusia a entregar ciudadanos. Una disposición en la constitución rusa prohíbe la extradición de sus ciudadanos a países extranjeros.

El presidente grabó la entrevista en su campo de golf Turnberry en Escocia el sábado, un día antes de partir para Helsinki para la cumbre. CBS publicó extractos el domingo.

Trump también se negó a discutir sus objetivos para la cumbre: "Te lo haré saber después de la reunión", comentó, pero dijo que cree que esas reuniones son beneficiosas en sí mismas.

Citó su reunión sin precedentes el mes pasado con el líder norcoreano Kim Jong Un y los encuentros que tuvo con el líder chino Xi Jinping.

Trump llegó procedente de Escocia, donde él y su esposa Melania pasaron el fin de semana en un club de golf de su propiedad.

El presidente estadounidense llega a la cumbre sin una agenda clara aparte de mejorar su relación personal con Putin, que en su opinión es crucial para mejorar las relaciones entre sus dos países.

Antes de llegar, al finalizar la copa mundial en Moscú, que ganó Francia 4-2 frente a Croacia, Trump felicitó a Francia por el triunfo y felicitó efusivamente a Putin por la organización del torneo.

"Felicitaciones a Francia, que jugó un fútbol extraordinario, por ganar la Copa Mundial 2018. Además, felicitaciones al presidente Putin y a Rusia por organizar un Torneo Mundial realmente grandioso, ¡uno de los mejores!", escribió.

Putin mantuvo un perfil relativamente bajo durante el torneo, asistiendo solo al juego inaugural de Rusia contra Araba Saudita y al final de este domingo entre Francia y Croacia.

El mandatario ruso ha visto su índice de aprobación caer significativamente desde el 15 de junio cuando comenzó la Copa Mundial. La encuestadora estatal Fundación para la Opinión Pública reportó recientemente que el porcentaje de rusos que tienen moderada o fuerte desconfianza de Putin subió de 20% a 32% la semana antes que comenzara la Copa.

El incremento parece ser causado por una propuesta para aumentar la edad de elegibilidad para las pensiones de jubilación estatal de 60 a 65 años para los hombres y de 55 a 63 años para las mujeres. El parlamento recibió la propuesta el día antes del inicio de la Copa Mundial en lo que muchos creen que fue un intento por minimizar el rechazo de la población a la medida.

​Trump y Putin se han reunido brevemente en dos oportunidades anteriores. Su primer encuentro se realizó en julio pasado, cuando ambos participaron en una cumbre internacional y continuaron por más de dos horas, bastante más de los 30 minutos programados. Los líderes también se reunieron el otoño pasado durante una cumbre separada en Vietnam.



Pero Jon Huntsman, el embajador de Estados Unidos en Rusia, dijo que la reunión del lunes "es realmente la primera vez que ambos presidentes se sentarán a la mesa y entablarán una conversación y espero que sea una conversación detallada sobre dónde podríamos encontrar cierta superposición e intereses compartidos''.

Los demócratas del Congreso y al menos un republicano han pedido a Trump que se retire de la reunión del lunes a menos que esté dispuesto a hacer de la interferencia rusa en las elecciones de EE.UU. sea el tema principal. Huntsman dijo que la cumbre debe continuar porque se necesita el compromiso ruso para resolver algunos asuntos internacionales.



"La presión arterial colectiva entre Estados Unidos y Rusia está tan alta, que es bueno que estos presidentes se reúnan'', dijo.



Trump ha dicho que planteará el tema de la intromisión en las elecciones rusas, junto con Siria, Ucrania, la proliferación nuclear y otros temas. Bolton describió la reunión como "sin estructura'' y dijo: "No estamos buscando resultados concretos aquí''.



El senador Chris Murphy, D-Conn., rechazó la afirmación de Bolton de que las acusaciones pusieron a Trump en una posición más fuerte al asistir a la reunión.



"Ya dijo que le había pedido a Putin sobre la interferencia, Putin le dijo que no lo hizo y le creyó '', dijo Murphy. "Y, por lo tanto, desafía el sentido común pensar que el presidente de los Estados Unidos, este presidente, se sentará frente a Putin y lo presionará fuertemente sobre la cuestión de la intromisión rusa".



Putin ha negado la intromisión en las elecciones.



El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, dijo que es inevitable que Rusia interfiera en las elecciones estadounidenses y que no tiene sentido que Trump confronte a Putin al respecto.



Paul dijo que ambos países se espían el uno al otro, pero agrega que la interferencia rusa en las elecciones de 2016 no es "moralmente equivalente'' a la interferencia estadounidense en las elecciones rusas, pero "creo que para ellos sí lo es ''.



Huntsman fue entrevistado en el programa "Meet the Press'' de NBC, Paul apareció en ''State of the Union'' de CNN, y Bolton y Murphy hablaron en "This Week'' de ABC.​