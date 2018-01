Trump enfrenta al Wall Street Journal por declaraciones sobre Kim

El presidente Donald Trump negó el domingo la versión de The Wall Street Journal de que dijo que tiene buenas relaciones con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Cuatro reporteros de ese periódico entrevistaron a Trump la semana pasada y en la nota que publicaron el jueves citaron a Trump diciendo: "Yo probablemente tengo muy buenas relaciones con Kim Jong Un”.

Uno de los periodistas lo interrumpió: “Solo para que quede claro, usted no ha hablado con el líder norcoreano, digo, cuando habla de una relación con Corea”.

Pero Trump respondió: “No quiero comentar sobre eso —no quiero comentar, no estoy diciendo que haya o que no haya, pero no quiero”.

El domingo, el presidente tuiteó: "El Wall Street Journal reportó falsamente que yo les dije que 'tengo buenas relaciones con Kim Jong Un' (de Norcorea). Obviamente yo no dije eso. Dije 'yo podría tener buenas relaciones con Kim Jong Un'. Eso es muy distinto. Afortunadamente ahora grabamos todas las conversaciones con reporteros y ellos saben exactamente lo que dije y lo que quise decir. Ellos simplemente querían una noticia. ¡NOTICIAS FALSAS!".

Tanto la portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders como el diario dieron a conocer grabaciones del comentario.

The Wall Street Journal insiste en que su versión es correcta.

“Hemos revisado el audio de nuestra entrevista con el presidente Trump, así como la transcripción entregada por un servicio externo”, dijo el periódico. “Y sostenemos lo que reportamos”.

La Casa Blanca, por su parte, presentó “el audio oficial que muestra la equivocación del WSJ” sobre lo que dijo el presidente.

​