Trump: "brutal represión" del pueblo venezolano debe terminar pronto

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que la "brutal represión" del pueblo venezolano debe terminar pronto.

"Me gustaría comenzar enviando nuestras oraciones al pueblo de Venezuela en su lucha justa por la libertad. La brutal represión del pueblo venezolano debe terminar, y debe terminar pronto. Las personas se mueren de hambre, no tienen comida, no tienen agua, y este fue una vez uno de los países más ricos del mundo. Así que les deseamos lo mejor, y estaremos allí para ayudar, estamos allí para ayudar.

El presidente hizo la declaración durante una ceremonia en la Casa Blanca, este jueves, por el Día Nacional de Oración.

Venezuela se encuentra en medio de una lucha de poder entre el presidente socialista Nicolás Maduro y el líder de la oposición Juan Guaidó.

El gobierno de Maduro es ampliamente culpado por la crisis económica y humanitaria del país, pero ha logrado mantener el control del poder.

Maduro instó el jueves a las fuerzas armadas a mantenerse leales y unidas para derrotar los intentos golpistas.

En tanto, organizaciones humanitarias informaron que los muertos durante las protestas ocurridas desde el martes ascendieron a cuatro.

El presidente Trump y la Primera Dama Melania Trump participaron en el servicio del Día Nacional de Oración, después de celebrar una cena por el Día Nacional de Oración la noche anterior.

En el servicio del jueves, en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, estuvo presente el rabino Yisroel Goldstein de la sinagoga Chabad de Poway, California, quien perdió a un miembro de su congregación y parte de sus propios dedos cuando un hombre armado abrió fuego en el templo el sábado.

"Lucharemos con todas nuestras fuerzas y con todo lo que tengamos en nuestro cuerpo para derrotar el antisemitismo, para poner fin a los ataques contra el pueblo judío y para vencer todas las formas de persecución, intolerancia y odio...Lo sabes rabino ", dijo el Trump el jueves. "Todos los ciudadanos tienen el derecho absoluto de vivir de acuerdo con las enseñanzas de su fe y las convicciones de su corazón. Esta es la base de la vida estadounidense", agregó.

El Día Nacional de la Oración, fue creado en 1952 por una resolución conjunta del Congreso y firmada por el entonces presidente Harry Truman.