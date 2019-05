Trump insta a Irán a hablar sobre programa nuclear, no descarta opción militar

El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó el jueves a los líderes de Irán a sentarse y hablar con él sobre el abandono del programa nuclear de Teherán y dijo que no podía descartar una confrontación militar debido a las crecientes tensiones entre ambos países.

En una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca, Trump se negó a decir lo que lo impulsó a desplegar el grupo de transportistas USS Abraham Lincoln en la región sobre lo que se describió como amenazas no especificadas.

"Tenemos información que no desean conocer", dijo Trump. "Fueron muy amenazantes y tenemos que tener una gran seguridad para este país y muchos otros lugares".

Se le preguntó a Trump si existía el riesgo de una confrontación militar con la presencia militar estadounidense en el área.

"Supongo que podrías decir eso siempre, ¿no? No quiero decir que no, pero espero que eso no suceda. Tenemos uno de los barcos más poderosos del mundo que está cargado y no queremos hacer nada", dijo.

Trump, quien el año pasado sacó a Washington de un acuerdo nuclear de 2015 entre seis potencias mundiales e Irán, ha expresado su voluntad de reunirse con los líderes iraníes en el pasado y ha renovado su llamamiento al hablar con los reporteros.

"Lo que deberían estar haciendo es llamarme, sentarse. Podemos hacer un trato, un trato justo, simplemente no queremos que tengan armas nucleares, no es mucho pedir. Y les ayudaríamos a volver a buena forma".

Añadió: "Deberían llamar. Si lo hacen, estamos abiertos a hablar con ellos".

Al preguntarle sobre los comentarios de Trump, el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Majid Takht Ravanchi, dijo que Irán había estado hablando con las seis potencias, incluido Estados Unidos, en el marco del acuerdo nuclear.

"De repente, decidió abandonar la mesa de negociaciones ... ¿Cuál es la garantía de que no renunciará de nuevo?" Takht Ravanchi dijo en una entrevista de MSNBC.

Rechazó las acusaciones estadounidenses de una amenaza iraní como "inteligencia falsa" y dijo que estaban "siendo producidas por las mismas personas que en el período previo a la invasión de Estados Unidos a Irak hicieron lo mismo".

Trump acusó al exsecretario de Estado John Kerry, quien ayudó a negociar el acuerdo nuclear de Irán en 2015 del cual Trump se retiró, de violar una ley federal al tener contactos con los iraníes.

En septiembre pasado, Kerry le dijo al programa de radio Hugh Hewitt que se había reunido con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, tres o cuatro veces.

Trump dijo que Kerry había violado la Ley Logan de 1799, lo que hace que sea un delito que ciudadanos estadounidenses individuales negocien con gobiernos extranjeros que tienen una disputa con Estados Unidos.