Trump insiste en "acuerdo secreto" con México que puede imponer "unilateralmente"

Una hoja de papel que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agitó ante los periodistas el martes, antes de viajar a Iowa para un evento electoral, diría que "México acordó examinar leyes y regulaciones locales para posibles cambios que implementen un acuerdo migratorio", según informa Reuters.

Trump agitó el pedazo de papel que, según él, formaba parte de un acuerdo secreto "muy largo y muy bueno" con México, pero se negó a describirlo al tiempo que prometió que entrará en vigencia cuando él lo desee.

El dramático gesto del presidente, se produjo un día después de que Marcelo Ebrard, el ministro de Relaciones Exteriores de México, negara públicamente que su país hubiera alcanzado un acuerdo de inmigración no revelado con Estados Unidos.

Ebrard insistió durante una conferencia de prensa en que México y Estados Unidos acordaron discutir acciones más agresivas solo si los acuerdos alcanzados el viernes pasado no frenan el aumento de inmigrantes que se dirigen a la frontera.

"Nos sentaremos y observaremos las medidas que propone y las que proponemos", dijo el canciller mexicano a los periodistas.

El lunes, el presidente de EE.UU. también desmintió a Ebrard, mientras insiste que su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos fue lo que obligó a México a proponer un acuerdo que no se ha dado a conocer para combatir lo que Trump afirma es una "invasión" de migrantes centroamericanos.

En respuesta a la pregunta de un periodista para que revele lo que México tendrá que hacer bajo el acuerdo, el mandatario estadounidense dice que "la razón es que México quiere manejar eso".

Trump dijo varias veces que México tendría que presentar el presunto acuerdo a "su congreso" (para aprobación), pero al mismo tiempo dijo que él podía imponerlo unilateralmente si quisiera.

"Si ellos reducen los números (de inmigrantes que cruzan la frontera a EE.UU.) no lo haremos, pero esta es mi opción", dijo. "Entrará en vigencia cuando yo quiera, pero tengo mucho respeto por el presidente de México. Tengo mucho respeto por la gente con la que negociamos, por eso no quiero hacerlo, y ellos tienen que volver a su Congreso para hacer que lo apruebe", apuntó, señalando poco después que "entrará en vigencia cuando México me diga que puedo anunciarlo".

El presidente y sus asistentes han mencionado reiteradamente el presunto "acuerdo secreto" desde el domingo por la mañana, cuando Trump dijo en un tuit que había un trato no revelado con México, que sería "anunciado en el momento adecuado". Sin embargo, ni el mandatario ni sus ayudantes han dado más detalles pese a que han defendido arduamente el trato como un logro de la diplomacia. Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que el presidente es quien decidirá cuándo se darán a conocer más detalles.

La "aprobación" del Congreso mexicano a la que Trump se ha referido varias veces, según The New York Times, ha llevado a funcionarios mexicanos y otros a creer que se trata de discusiones sobre cambios a las leyes de asilo de la región, algo que México ha dicho que consideraría si el flujo de migrantes a Estados Unidos no se reduce en los próximos meses.

Pero el ministro Ebrard reiteró el lunes que ese trato no se ha hecho con EE.UU. y que lo único que se ha acordado es potencialmente revisar el tema en el futuro.