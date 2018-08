EE.UU. impone sanciones a dos funcionarios turcos por caso de pastor detenido

Estados Unidos impuso sanciones a dos funcionarios turcos por el caso de un pastor estadounidense detenido que está siendo acusado de espionaje y cargos relacionados con terrorismo, anunció el miércoles la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump advirtió la semana pasada que podría imponer sanciones contra Turquía, un aliado clave de la OTAN, por su trato hacia el pastor Andrew Craig Brunson en un caso que ha creado tensiones en las relaciones entre EE.UU. y Turquía.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señaló que su gobierno no retrocederá y que está dispuesto a "seguir su propio camino" si Estados Unidos impone sanciones.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, expresó que las sanciones se centrarían en los ministros de Justicia y del Interior de Turquía, cuyas agencias, dijo, eran responsables del arresto y la detención del pastor.



"No hemos visto evidencia de que el pastor Brunson haya hecho algo malo, y creemos que es víctima de una detención injusta por parte del gobierno de Turquía", dijo Sanders.



El secretario de Estado, Mike Pompeo, manifestó que el gobierno turco se negó a liberar a Brunson “luego de numerosas conversaciones entre el presidente Trump y el presidente Erdogan'', junto con sus conversaciones con el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavosuglo. "El presidente Trump concluyó que estas sanciones son la acción adecuada", dijo Pompeo.



Un portavoz del ministerio de Justicia turco no hizo ningún comentario sobre las sanciones. Se espera que el ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía publique una declaración más tarde el miércoles.



Brunson, de 50 años, fue arrestado en diciembre de 2016 luego de un golpe fallido acusado de "cometer crímenes en nombre de grupos terroristas sin ser miembro" y de espionaje. Fue liberado recientemente en detención domiciliaria. Se enfrenta a una pena de prisión de hasta 35 años si es condenado en ambos cargos al final de su juicio en curso.



El pastor evangélico, originario de Black Mountain, Carolina del Norte, ha vivido en Turquía durante 23 años y dirigió la Iglesia de la Resurrección de Izmir.



Según las sanciones que impondrá el departamento del Tesoro, cualquier propiedad o interés en la propiedad que pertenezca al ministro de Justicia Abdulhamit Gul o al ministro del Interior Suleyman Soylu dentro de la jurisdicción de EE.UU. será incautada. En general, a los estadounidenses se les prohibiría hacer negocios con ellos.



Erdogan ha negado las especulaciones de que haya habido un acuerdo para canjear a Brunson por ciudadanos turcos retenidos en el exterior, particularmente Ebru Ozkan, de 27 años. Ozkan había sido detenido por Israel por cargos relacionados con terrorismo, pero fue deportado este mes.



El líder turco previamente conectó el regreso de Brunson a Estados Unidos con la extradición de Fethullah Gulen. Ankara culpa a Gulen por el intento de golpe, mientras que el clérigo niega su participación.



Erdogan también advirtió que Turquía buscará un arbitraje internacional si Estados Unidos se niega a entregar aviones de combate F-35 en represalia.