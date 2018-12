Trump implora a la Fed que evite aumentar tasas de interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imploró el lunes a la Reserva Federal que no vuelva a elevar las tasas de interés cuando sus responsables políticos se reúnan esta semana.

En un mensaje de Twitter, Trump dijo: "Es increíble que con un dólar muy fuerte y prácticamente sin inflación, el mundo exterior explotando a nuestro alrededor, París se está quemando y China está cayendo, la Fed incluso esté considerando otra subida de tasas de interés". ¡Toma la victoria! "

Los responsables de las políticas del banco central, que operan independientemente de la supervisión de la Casa Blanca, se reunirán el martes y el miércoles en Washington y han dado a entender que podrían aumentar nuevamente la tasa clave en otro cuarto de punto porcentual, con tasas aún más altas posibles, aunque no es una certeza, en 2019.

Trump se ha beneficiado de una sólida economía de EE.UU., la más grande del mundo, a pesar de que está rodeado de numerosas investigaciones tanto a él como a su campaña presidencial de 2016 y asesores clave han renunciado a su administración o han sido expulsados.

Las disputas comerciales de Estados Unidos continúan con China y la volatilidad del mercado bursátil mundial ha reducido las ganancias de los inversores en las últimas semanas. Pero la tasa de desempleo del 3,7% es la más baja en Estados Unidos en 49 años, los salarios de los trabajadores están aumentando y los consumidores, la columna vertebral de la economía de los Estados Unidos, están gastando.

Pero Jerome Powell, el miembro de la junta de la Reserva Federal que Trump nombró hace un año como presidente, ha atraído la ira del presidente al supervisar tres aumentos en las tasas de interés este año, llevando la tasa de préstamos clave del país a un rango de 2 a 2,25%, un punto de referencia que ayuda a determinar otras tasas de préstamos sobre préstamos para empresas y consumidores de EE.UU. y, a menudo, sirve como guía para los bancos centrales de todo el mundo.

El mes pasado, Trump dijo que "ni siquiera está un poco contento" con su nombramiento de Powell.

Trump ha dicho que cree que la Fed está "fuera de la base" al aumentar las tasas, pero que no ha podido evitar que las impulse. Los responsables de las políticas de la Reserva Federal han elevado las tasas de interés para mantener controlada la tasa de inflación y evitar que la economía se expanda demasiado rápido.

"Estoy haciendo acuerdos y la Fed no me está acomodando", dijo Trump al diario The Washington Post el mes pasado. "Están cometiendo un error porque tengo una corazonada y mis corazonadas me dicen más a veces que lo que el cerebro de otra persona pueda decirme".

Sin embargo, algunos economistas predicen que la mejoría que la economía estadounidense ha registrado durante una década podría estancarse en el próximo año o incluso caer en una recesión, que, de ocurrir, en la mayoría de las circunstancias exigiría recortar las tasas de interés para impulsar la actividad económica.