Trump honra a economista que lo asesoró en campaña presidencial

El presidente Donald Trump otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad el miércoles al economista Arthur Laffer, cuyas disputadas teorías sobre los recortes de impuestos han guiado la política republicana desde los años ochenta.

Laffer, de 78 años, asesoró a Trump durante su campaña presidencial y coescribió un libro halagador: "Trumponomics: Inside the America First Plan para revivir nuestra economía". Laffer dice que las tasas impositivas más bajas cambian el comportamiento de las personas y estimulan el crecimiento económico, creando más ingresos fiscales para el gobierno, no menos.

“Pocas personas en la historia han revolucionado el pensamiento y la política económica como el Dr. Art Laffer. Desarrolló una teoría brillante, formó reformas económicas sin precedentes y ayudó a convertir una recesión severa en un boom notable", dijo Trump durante la ceremonia.

También, indicó que él demostró que la forma más poderosa de hacer crecer la economía y aumentar los ingresos del gobierno "no era aumentar las tasas de impuestos, sino adoptar fuertes incentivos que liberen el poder de la libertad humana e innoven, creen empleos y ofrezcan mayores oportunidades a todos los estadounidenses".

Trump también utilizó la ceremonia para resaltar el estado de la economía bajo su vigilancia.

“Hoy nuestra nación es más fuerte, nuestra gente es más próspera y el mundo es un lugar mucho mejor debido a la brillantez y audacia del Dr. Arthur Laffer y ahora es un gran honor pedirle ayuda militar para que se presente cuando presente al Dr. Laffer con la Medalla Presidencial de la Libertad", señaló el presidente estadounidense.