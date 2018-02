Trump responde ante tiroteo en La Florida

El presidente Donald Trump realizó un viaje a la comunidad de Florida donde ocurrió un tiroteo en una escuela, para reunirse en privado con las víctimas.

Trump extendió en público, pocas palabras de consuelo a los que se encuentran de luto, y no abordó el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos.

Dos días después del tiroteo, Trump visitó el Hospital Broward Health North, donde se reunió con dos víctimas y agradeció a los médicos por su "increíble" trabajo. Junto a su esposa Melania, presentó sus condolencias a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Fort Lauderdale, diciéndoles a los agentes que esperaba que estuvieran "obteniendo el crédito" que merecían.

"Estuve en el hospital con muchos padres y están muy agradecidos por el trabajo que han hecho", dijo Trump en la Oficina del Sheriff del condado de Broward, donde se unieron el gobernador Rick Scott, el senador Marco Rubio y otros Funcionarios de Florida.

Trump tuiteó el viernes por la tarde argumento que: "Toda nuestra nación, continúa orando por las víctimas y sus familias en Parkland, FL. A los maestros, las fuerzas del orden público, los primeros en responder y los profesionales médicos que respondieron tan valientemente ante el peligro: ¡GRACIAS por su valor! "

El presidente de Estados Unidos había dicho que planeaba visitar el área de Parkland el domingo o el lunes, pero se adelantó. Cuando Trump llegó a Florida, algunos de los supervivientes y otras personas afectadas por la tragedia en Marjory Stoneman Douglas High School, dijeron que estaban más interesados en emprender acciones firmes para prevenir futuros ataques, que en una visita presidencial.

"No quiero que Trump venga, queremos más seguridad con las armas", dijo Kevin Trejos, de 18 años, estudiante de último año en la escuela. "Es un sueño. Todavía no me ha golpeado. Cuando veo escritorios vacíos, lo sentiré. Ahora estoy adormecido".

Más de 1,000 personas asistieron a una vigilia con velas la noche del jueves cerca de la escuela, y en un momento algunos comenzaron a corear: "¡No más armas! ¡No más armas!".

La Sra. Trump habló en la Oficina del Sheriff. Agradeció a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley "por cuidar a nuestros hijos" y agregó: "Les hicimos mucha experiencia en lo que estaban experimentando hace dos días y tenemos que cuidarlos".

Mientras abandonó la Casa Blanca, Trump ignoró las preguntas de los periodistas sobre el informe en la revista The New Yorker que decía que había tenido una aventura en 2006 con un modelo de Playboy.​