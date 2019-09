Trump: Escándalo con presidente ucraniano podría ser "la mayor cacería de brujas de la historia"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, dijo que la transcripción de su llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy está sujeta a "la mayor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos", en una conferencia de prensa con la que puso punto final a su participación en la Septuagésima Cuarta Asamblea General de la ONU.

"Es una broma. ¿Acusación, por eso?", dijo Trump, quien señaló que el juicio político es "un engaño".

Exigió transparencia a los demócratas quienes, según él, fueron a Ucrania a presionar políticamente al presidente de ese país -quien además catalogó de "excelente persona"- porque, si no hacía lo que ellos le pidieron, "perdería el apoyo de los demócratas".

"Esa llamada fue perfecta, no hice nada; los senadores demócratas le dijeron usted haga esto, si usted hace lo otro no votaremos por usted", agregó.

Sobre por qué decidió publicar un resumen de la controvertida llamada telefónica con el líder de Ucrania, dijo que se informaron "cosas horribles" al respecto.

"No me gusta el precedente", dijo Trump. "No me gusta cuando se trata de 'conversar con' jefes de estado y pensar que su llamada se va a liberar".

Trump agregó que ningún presidente "debería ser sometido a lo que me han sometido a mí".

Según el documento liberado por la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, le pidió al presidente de Ucrania en una llamada telefónica en julio que investigara a su rival político, el exvicepresidente Joe Biden.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el martes que la cámara estaba lanzando una investigación oficial de destitución.