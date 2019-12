Trump es acusado de dos cargos

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: EE.UU. JUICIO POLÍTICO

INTRO TEXT: El proceso de juicio político avanzó un paso más, este martes. Los representantes demócratas presentaron los dos cargos con los que planean llevar a enjuiciamiento al presidente Donald Trump. Informa Jorge Agobian, de la Voz de América, desde Washington.

INTRO SLUG: Demócratas revelan artículos de juicio político

LIST NAMES / TIMES:

0:18-0:31

Jerry Nadler

Pdte. Com. Judicial Cámara de Representantes

0:38-0:44

Adam Schiff

Pdte. Com. Inteligencia Cámara de Representantes

1:05-1:11

Hogan Gidley

Viceportavoz Casa Blanca

1:18-1:30

Jorge Agobian

Washington D.C.

[[trt-1:36]]

(Jerry Nadler

Pdte. Com. Judicial Cámara de Representantes))

“El primer artículo es por abuso de poder”.

((The first article is for abuse of power))

Así, el presidente de la comisión judicial de la Cámara de Representantes anunciaba uno de los dos artículos con los que acusan al presidente Donald Trump.

((Jerry Nadler

Pdte. Com. Judicial Cámara de Representantes))

“Eso es exactamente lo que el presidente Trump hizo cuando solicitó y presionó a Ucrania para que interfiriera en nuestras elecciones presidenciales de 2020, dañando así nuestra seguridad nacional, socavando la integridad de las próximas elecciones y violando su juramento al pueblo estadounidense”.

((That is exactly what President Trump did when he solicited and pressured Ukraine to interfere in our 2020 presidential election, thus damaging our national security, undermining the integrity of the next election, and violating his oath to the American people))

El segundo cargo fue revelado por el presidente de la comisión de inteligencia.

((Adam Schiff

Pdte. Com. Inteligencia Cámara de Representantes))

“La evidencia es igual de fuerte de que el presidente Trump ha obstruido completamente al Congreso, sin precedentes y sin fundamento legal”.

((The evidence is every bit as strong that President Trump has obstructed Congress fully, without precedent, and without basis in law))

La comisión judicial someterá a votación, internamente, esta semana los dos artículos.

El siguiente paso será la votación en el pleno de la Cámara, que los demócratas esperan ocurra antes de navidad.

Los republicanos rechazan las acusaciones contra Trump, lo mismo hizo la Casa Blanca.

“No entiendo por qué avanzan en el juicio político, es un engaño completo, todos lo saben. Sin pruebas, sin evidencia, están haciendo afirmaciones sobre el presidente de que no pueden respaldar”.

((I don’t understand why are they moving forward on impeachment, it’s a complete hoax, everyone knows it. Without proves, without evidence they are making claims about the president that they can’t back up))

((Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!”))

((STAND UP-Afiliadas))

((Jorge Agobian

@voanoticias – Washington D.C.))

“Es probable que en el pleno de la Cámara se aprueben los artículos de juicio político, lo que llevaría el caso al Senado, donde hay mayoría republicana. Allí, los demócratas necesitarán el apoyo de al menos 20 republicanos para poder enjuiciar al presidente Donald Trump”.

Jorge Agobian, VOA, Washington.