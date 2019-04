Trump y Erdogan discuten grupo de trabajo sobre sistema ruso de misiles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente turco, Tayyip Erdogan, discutieron en una llamada telefónica el lunes una propuesta turca para crear un grupo de trabajo conjunto sobre el plan del gobierno turco de comprar un sistema de defensa de misiles ruso S-400.



"Nuestro honorable presidente planteó la propuesta de establecer un grupo de trabajo sobre la adquisición del sistema de defensa S-400 de la Federación Rusa", dijo la presidencia turca.



Los dos países han discutido durante meses sobre el pedido de Turquía para el sistema de defensa antimisiles, que según Estados Unidos es incompatible con la red de defensa de la OTAN y podría comprometer sus aviones de combate F-35.



Ankara ha dicho que un grupo de trabajo podría evaluar el impacto de la S-400 en los aviones de combate, pero dijo el viernes que no había tenido noticias de los estadounidenses.



La Casa Blanca confirmó el lunes que Trump y Erdogan habían discutido el plan de compra de Turquía del sistema de defensa de misiles S-400.



El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y varios senadores de EE.UU. advirtieron a Turquía que enfrentará sanciones por comprar S-400 en virtud de una ley que exige sanciones contra los países que adquieren equipos militares de Rusia.



Turquía ha dicho que, como miembro de la OTAN, no representa una amenaza para Estados Unidos y que no deben aplicarse las sanciones.Trump y Erdogan también discutieron el comercio y la crisis actual en Siria, dijo la Casa Blanca.

Con información de AP