Trump discute Corea del Norte con Abe de Japón después de pruebas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que había hablado con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, sobre Corea del Norte y el comercio después de que Corea del Norte planteó dudas sobre el futuro del diálogo de desnuclearización con nuevas pruebas de armas.

En un tweet, Trump describió su conversación con Abe, un aliado cercano, como una "¡Muy buena conversación!", Pero no dio otros detalles.

Trump y su administración han restado importancia a las pruebas de armas de Corea del Norte, que se llevaron a cabo el sábado, y que según analistas militares podrían haber involucrado misiles balísticos de corto alcance.

Abe dijo a los periodistas que Estados Unidos y Japón "responderían juntos" a Corea del Norte "en el futuro".

Si las armas fueran misiles balísticos, habrían sido los primeros disparados por Corea del Norte desde la congelación de pruebas en 2017 que abrieron el camino para el diálogo con Estados Unidos y Corea del Sur.

Los analistas interpretaron las pruebas como un intento de ejercer presión sobre Washington para que ceda terreno en las negociaciones de desnuclearización después de que la cumbre de febrero entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un terminó en un fracaso.

En un mensaje de Twitter el sábado, Trump dijo que aún confiaba en poder llegar a un acuerdo con Kim.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que Washington todavía tenía "todas las intenciones" de negociar con Corea del Norte. Pompeo indicó que él y Trump hablaron sobre los lanzamientos el sábado y estaban "evaluando la respuesta apropiada".

"Pero ... vamos a agotar todas las oportunidades diplomáticas que hay", dijo a CBS. "Todavía creemos que hay un camino a seguir donde el presidente Kim puede desnuclearizar sin recurrir a nada más allá de la diplomacia".

Pompeo señaló que los lanzamientos fueron de "corto alcance" y que Washington tenía "alta confianza" en que no involucraban misiles de alcance intermedio o misiles intercontinentales que amenazan a Estados Unidos. Dijo que no habían cruzado ningún límite internacional y que no representaban una amenaza para Corea del Sur o Japón.