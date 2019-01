Trump dará discurso en TV, mientras trabajadores se enfrentan a cierre de gobierno

Sin ningún avance a la vista, el presidente Donald Trump argumentará su caso a la nación el martes por la noche en el sentido de que una "crisis" en la frontera de EE. UU. con México requiere el muro largo e invulnerable que exige antes de finalizar el cierre parcial del gobierno.

Cientos de miles de trabajadores federales enfrentan cheques de pago perdidos el viernes mientras el cierre se prolonga durante una tercera semana.

Lea: Reportes: Los pobres, víctimas colaterales del cierre del gobierno de EE.UU.

El discurso de Trump en la Oficina Oval será seguido por su visita a la frontera sur el jueves para resaltar su demanda de una barrera. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, tuiteó que usará la visita para "reunirse con los que están en la línea del frente de la seguridad nacional y la crisis humanitaria".

La administración también está hablando sobre la idea de declarar una emergencia nacional para permitir que Trump avance sobre el muro sin que el Congreso apruebe los $ 5.6 mil millones que quiere. El vicepresidente Mike Pence dijo que la oficina del abogado de la Casa Blanca está analizando la idea. Sin duda, tal medida generaría desafíos legales, y Trump, quien dijo a los legisladores que estaría dispuesto a mantener al gobierno cerrado durante meses o incluso años, ha dicho que le gustaría continuar las negociaciones por ahora.

La dirección, en horario estelar, de Trump será transmitida en vivo por ABC, CBS, CNN, Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, MSNBC y NBC.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidieron a las redes que brinden a los demócratas la oportunidad de responder. "Ahora que las cadenas de televisión han decidido transmitir el discurso del presidente, que si sus declaraciones pasadas indican que habrá malicia e información errónea, los demócratas deben recibir inmediatamente el mismo tiempo de transmisión", escribieron en una declaración conjunta publicada el lunes por la noche.

Al anunciarse el discurso de Trump y la visita a la frontera, los demócratas de la Cámara recientemente empoderados, y al menos algunos senadores republicanos, aumentaron la presión sobre los legisladores del Partido Republicano para reabrir el gobierno sin ceder a las demandas del presidente. El cierre, que ha durado 17 días, ya es la segunda más larga en la historia y se convertiría en la más larga este fin de semana.

Pelosi, apoyándose en los republicanos del Senado, algunos de los cuales están cada vez más preocupados por el impacto del cierre, dijo que la Cámara comenzará a aprobar facturas individuales esta semana que reabrirán las agencias federales, comenzando con el Departamento del Tesoro para garantizar que los estadounidenses reciban sus reembolsos de impuestos.

La Casa Blanca se movió para adelantarse a los demócratas y les dijo a los reporteros el lunes que los reembolsos de impuestos se pagarían a pesar del cierre. Esa exención de cierre rompería con la práctica de administraciones anteriores y podría ser cuestionada.

“Hay una asignación indefinida para pagar los reembolsos de impuestos. Como resultado... los reembolsos saldrán normalmente ", dijo Russell Vought, director interino de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca.

Hubo otras señales de que la administración estaba trabajando para controlar los daños causados por el cierre, que ha suspendido a 380.000 trabajadores federales y ha obligado a otros 420.000 a trabajar sin paga. El Servicio de Parques Nacionales dijo que estaba reduciendo las tarifas de entrada para pagar la dotación de personal en algunos parques muy visitados para mantener los baños, limpiar la basura y patrullar los terrenos, después de informes de desechos humanos y basura desbordada en algunos lugares.

Durante el fin de semana, la agencia federal encargada de garantizar la seguridad aeroportuaria de EE. UU. reconoció un aumento en el número de empleados que faltaban al trabajo o llamaban a los enfermos.

Pero Trump y la Administración de Seguridad del Transporte rechazaron cualquier sugerencia de que los reclamos en la agencia representaran una "enfermedad" que estaba teniendo un efecto significativo en los viajes aéreos de los EE. UU. La TSA dijo que el domingo se movieron más de 2.2 millones de pasajeros, un día históricamente ocupado debido a los viajes de vacaciones. El noventa por ciento esperó menos de 15 minutos, dijo la agencia.

"Estamos agradecidos con los más de 51.000 agentes en todo el país que permanecen enfocados en la misión y son respetuosos con el público que viaja", dijo el portavoz de la TSA, Michael Bilello.

Las conversaciones sobre la finalización del cierre han estado en un punto muerto sobre la demanda de Trump para el muro. Se ha ofrecido a construir la barrera con acero en lugar de concreto, y lo ha calificado como una concesión a las objeciones de los demócratas. "No les gusta el concreto, así que les daremos acero", dijo.

Pero los demócratas han dejado en claro que se oponen al propio muro, no a cómo se construye. Lo ven como inmoral e ineficaz y prefieren otros tipos de seguridad fronteriza financiados en niveles ya acordados.

"Tal vez él piensa que puede abusar de nosotros. Pero yo soy de Brooklyn. Si dejas que un acosador tenga éxito, serás acosado peor de nuevo", dijo Schumer en un desayuno con la Association for a Better New York.

En la Casa Blanca, la portavoz Mercedes Schlapp se quejó de que los líderes demócratas aún tienen que definir a qué se refieren cuando dicen que son para mejorar la seguridad de la frontera.

“¿Los demócratas quieren asegurar la frontera? Genial. Ven a la mesa ”, dijo el lunes. "Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para reabrir el gobierno".

Trump le encargó a Pence durante la lucha de cierre negociar con los demócratas, incluso durante las conversaciones durante el fin de semana con empleados demócratas. Pero cada vez más se pide al vicepresidente que evite las deserciones en las filas del GOP.

Cuando se le preguntó si se estaban formando grietas entre la Casa Blanca y los republicanos ansiosos porque terminara el cierre, Pence dijo a los periodistas: "Hemos estado en contacto con esos y otros miembros".

Dijo que él y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, estarían en el Capitolio el martes y miércoles para informar a los legisladores.

Entre los republicanos que expresaron su preocupación se encontraba la senadora Susan Collins, R-Maine, quien dijo que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, debería asumir los proyectos de ley de financiamiento de la Cámara liderada por los demócratas.

"Hagamos que se vuelvan a abrir mientras continúan las negociaciones", dijo Collins el domingo en "Meet the Press" de NBC.

Sin embargo, McConnell ha dicho que no aceptará proyectos de ley de financiamiento sin el apoyo de Trump.

Además de las preocupaciones de los legisladores, los trabajadores federales que todavía están en el trabajo al parecer perderán los cheques de pago de esta semana. El jefe de personal interino Mick Mulvaney dijo en "Meet the Press" de NBC que si el cierre continúa hasta el martes, "la nómina no se cancelará como se planeó originalmente el viernes por la noche".

Trump afirmó que podría relacionarse con la difícil situación de los trabajadores federales que no reciben sus pagos, aunque reconoció que tendrán que "hacer ajustes" para lidiar con el déficit de cierre.

No es tan fácil, dicen muchos de ellos.

Derrick Padilla, un oficial de correcciones de la Oficina Federal de Prisiones en Colorado, ha trabajado sin paga durante dos semanas y dijo que casi ha agotado sus ahorros.

"Ahora se está convirtiendo en un juego de, 'OK, ¿a quién se le pagará? ¿Cómo voy a hacer este pago? ¿Cuál es la cosa más importante que tengo que pagar por este mes? ", dijo.

"Los billetes no se van", agregó Padilla. "Se espera que cumplamos con nuestras obligaciones financieras y estamos en condiciones de no poder cumplir con esas obligaciones".

Para los trabajadores federales sin permiso en Washington, algunos al menos podrían disfrutar de la perspectiva del béisbol en unos pocos meses. Los Nacionales de Washington dijeron que los titulares de boletos de temporada que fueron despedidos o no fueron pagados por el gobierno federal podrían posponer los pagos mensuales de boletos hasta que el gobierno vuelva a funcionar.