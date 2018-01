Peruana demócrata replicará en español a discurso de Trump

La recién elegida miembro de la Cámara de delegados de Virginia, la peruana Elizabeth Guzmán, dijo este lunes que responderá en español al primer discurso del presidente Donald Trump sobre el "Estado de la Unión".

“Con tantos legisladores hispanos en el Congreso, me sorprendió que me escogieran a mí… agradezco la oportunidad y quiero aprovechar para que el pueblo hispano a nivel nacional me conozca, y después hacer una reflexión de las cosas que el presidente Trump ha hecho en el último año”, precisó Guzmán al ser elegida por el Partido Demócrata para esta tarea.

La respuesta demócrata en inglés al discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión será presentada a los estadounidenses el martes por la noche, por el más reciente representante de la dinastía política Kennedy.

El representante Joe Kennedy III, un congresista de Massachusetts de 37 años y nieto de Robert F. Kennedy, dice que los demócratas deberían centrarse en las preocupaciones económicas de los votantes de la clase trabajadora que destronaron al partido en las elecciones de 2016.

​​Para transmitir el mensaje a casa, Kennedy pronunciará su discurso en una escuela secundaria vocacional en Fall River, Massachusetts, un antiguo y enorme centro textil ubicado a 55 millas (89 kilómetros) al sur de Boston.

"Desde el cuidado de la salud hasta la justicia económica y los derechos civiles, la agenda demócrata contrasta fuertemente con las promesas incumplidas del presidente Trump a las familias estadounidenses", dijo Kennedy en un comunicado, y agregó que su discurso estará "guiado por la simple creencia de que la igualdad y la dignidad económica deberían otorgarse a cada estadounidense ''.



Kennedy, el hijo pelirrojo del ex representante Joe Kennedy II, D-Mass., fue elegido para la Cámara en 2012, y la familia volvió al Congreso dos años después del retiro del representante de Rhode Island, Patrick Kennedy, que es el hijo del tío abuelo de Joe Kennedy III, Ted.



Además de su famoso apellido, Joe Kennedy III también se encuentra entre una ola de demócratas más jóvenes en un caucus cuyos tres principales líderes tienen más de 70 años.



Un ex voluntario de Peace Corps, Kennedy fue asistente del fiscal de distrito en dos distritos de Massachusetts antes de ser elegido para el Congreso. Se ha enfocado en la justicia económica y social en el Congreso y ha abogado en nombre de las escuelas vocacionales y los colegios comunitarios y defendido temas como los derechos de las personas transgénero y la igualdad en el matrimonio.



Para ilustrar ese mensaje, Kennedy ha invitado a la sargento Patricia King, una soldado de infantería transgénero, para representarlo en el discurso sobre el Estado de la Unión. King, una veterana del ejército de 18 años, ha sido enviada dos veces a Afganistán y ha sido galardonada con la Estrella de Bronce.



La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó a Kennedy como "un luchador implacable para los estadounidenses que trabajan" y dijo que "entiende profundamente los desafíos que enfrentan los hombres y mujeres trabajadores en todo el país".



Matt Gorman, un portavoz del brazo de la campaña de los republicanos de la Cámara de Representantes, no pudo ocultar su alegría al dar la bienvenida al último Kennedy como la voz de los demócratas.



"Los demócratas que usan el vástago multimillonario de una dinastía política como el rostro de su partido demuestran que no aprendieron absolutamente nada '', dijo Gorman en un correo electrónico, agregando que la única forma de darle al Partido Republicano un objetivo más fácil sería que Kennedy pronunciara el discurso "en vivo desde el complejo Kennedy en Hyannis, Massachusetts".



El presidente del Caucus Demócrata, Joe Crowley, dijo que Kennedy se enfocará en la educación y la importancia de preparar a las generaciones futuras para empleos, al mismo tiempo que señala "cómo los republicanos se quedan cortos, y ciertamente el presidente".



Kennedy "hablará con los hombres y mujeres olvidados _ la gente con la que el presidente dice que está hablando pero que ha demostrado que tiene poco o ningún respeto '', dijo Crowley, D-N.Y.



El discurso es una oportunidad para que el legislador de tres períodos "salga un poco y haga su propia marca'' en la política nacional, dijo Crowley, quien recomendó a Kennedy para el papel.



"Es joven, talentoso e inteligente. Él tiene un gran apellido, pero por sí mismo, es un hombre maravilloso y eso también se hará realidad", dijo Crowley. "El cielo es el límite para él, francamente''.



Antes de este discurso, el momento más conocido de Kennedy fue un discurso en 2017 criticando al presidente de la Cámara, Paul Ryan, por defender el esfuerzo republicano para derogar la ley de salud del ex presidente Barack Obama como `` un acto de piedad ''.



Kennedy calificó el esfuerzo del Partido Republicano como "un acto de malicia'' en un discurso nocturno que se vio millones de veces en las redes sociales.



El discurso de Kennedy será seguido por una respuesta en español entregada por Elizabeth Guzmán, una de las primeras latinas elegidas para la Cámara de Delegados de Virginia.

Con información de AP