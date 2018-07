Trump dice que The Sun obvió tremendas cosas que dijo sobre May

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no criticó a la primera ministra británica, Theresa May, durante una entrevista el jueves con el periódico The Sun en la que cuestionó el manejo de Brexit por parte de May.

Trump dijo durante una conferencia de prensa conjunta con May el viernes: "Tengo mucho respeto por la primera ministra". El presidente indicó que el periódico no incluyó las "cosas tremendas" que dijo acerca de May en la entrevista.

El presidente Trump indicó que May tomaría una decisión sobre cómo manejar el Brexit, pero que quiere asegurarse de que Estados Unidos "pueda comerciar y no tengamos ninguna restricción" en el comercio con el Reino Unido. Los dos líderes dicen que esperan pronto buscar un acuerdo comercial bilateral.

Trump, señaló que Theresa May es una "mujer increíble" que está "haciendo un trabajo fantástico" como primera ministra británica.

El mandatario estadounidense dijo que conoció a May mucho mejor durante dos días de reuniones y socialización esta semana y dijo: "Creo que es una mujer excelente".

Cuando se le pidió que calificara las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido, Trump indicó:"el nivel más alto de especial".

El mandatario estadounidense también reiteró que cree que Boris Johnson sería un gran primer ministro. Johnson renunció recientemente como ministro de Asuntos Exteriores británico para protestar por el manejo que May hizo de la salida de Gran Bretaña de la UE.