Trump dice que nominará al subsecretario de energía para reemplazar a Perry

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que nominaría al subsecretario de Energía, Dan Brouillette, para ser el próximo jefe del departamento.

"Me complace nominar al subsecretario Dan Brouillette para que sea el nuevo secretario de energía. La experiencia de Dan en el sector no tiene paralelo. ¡Un profesional total, no tengo dudas de que Dan hará un gran trabajo!", escribió Trump en una publicación en Twitter.

Si el Senado lo confirma, Brouillette reemplazará a Rick Perry, quien dijo el jueves que dejará el cargo para fin de año.

El presidente también anunció que Perry estará hasta fin de año: "Quiero agradecer al Secretario de Energía Rick Perry por el excelente trabajo que ha realizado. Se irá a fin de año para perseguir otros intereses. Rick fue un gran gobernador de Texas y un gran secretario de energía...".

Dan Brouillette había sido el esperado sucesor de Perry, quien dice que su anuncio de partida del jueves fue planeado durante mucho tiempo y no estaba relacionado con su papel en las acciones de la administración en Ucrania, que ahora son el foco de un panel de juicio político de Trump.

Perry había servido como secretario desde la primavera de 2017, convirtiéndose en uno de los sobrevivientes de un gabinete sacudido por la rotación de personal.

Brouillette, como Perry, ha viajado por el mundo apoyando el objetivo de Trump de dominar la energía de EE.UU. y dice que apoya la expansión tanto de la producción de combustibles fósiles de EE.UU. como de otras formas de energía.

Brouillette trabajó anteriormente como ejecutivo en USAA, que proporciona seguros y otros servicios financieros a miembros de las fuerzas armadas, y como vicepresidente de Ford Motor Company.

Trabajó como Secretario asistente de Energía bajo George W. Bush y como Regulador de Energía del estado de Louisiana, entre otros trabajos.