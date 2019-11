Trump dice que no ha acordado revertir aranceles a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el viernes la afirmación de un funcionario chino de que su administración acordó revertir algunos de los aranceles más altos que impone a los productos chinos.

El funcionario chino dijo el jueves que las dos partes acordaron una cancelación gradual de sus alzas arancelarias como parte de un acuerdo emergente.

El rechazo de Trump sugirió que las negociaciones no han progresado tanto como se esperaba, ya que las dos economías más grandes del mundo luchan por negociar el fin de su guerra comercial, lo que ha perjudicado a ambas economías. "Les gustaría tener un retroceso", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, refiriéndose a los chinos. "No he aceptado nada".

El mandatario sostuvo además que China desea alcanzar un trato más que lo que él quiere y agregó que los aranceles impuestos por Washington generan “miles de millones de dólares” para las arcas de Estados Unidos.

“Estoy muy feliz en estos momentos. Estamos ingresando miles de millones de dólares”, aseguró Trump, que también reveló que el acuerdo comercial con China, si se concreta, se firmará en Estados Unidos.

“Podría ser en Iowa (...) o algún lugar como ese”, dijo el republicano, en referencia a un estado agrícola que ha sido golpeado por la guerra arancelaria.

Expertos dentro y fuera del gobierno estadounidense advierten que la “Fase 1” del pacto comercial aún podría desmoronarse.

Con información de AP y Reuters