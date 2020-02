Trump dice que Pelosi "violó la ley" al romper su discurso

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy que la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, "violó la ley" el pasado martes al romper una copia de su discurso del Estado de la Nación al término de la ceremonia, un gesto que ha tenido una gran resonancia a nivel internacional.

“En primer lugar, es un documento oficial, no está permitido. Es ilegal lo que ella hizo. Violó la ley, pero nadie me había hecho esa pregunta. Mucha gente lo vio y no podía creer lo que hizo. Pienso que fue terrible, muy irrespetuoso para la Cámara y para el país”, dijo Trump en una breve conversación con periodistas en la Casa Blanca.

“Yo recibí buenos comentarios por el discurso y no supe lo que ella había hecho hasta que estaba saliendo y los congresistas me dijeron ‘¿puede creer lo que hizo?’. Pero yo no lo sabía”, agregó.

El gesto de Pelosi rasgando la copia del discurso, que fue captado por las cámaras en directo, ha genera una multitud de reacciones tanto a favor como en contra.

De hecho, algunos legisladores republicanos han insinuado que podrían proponer que la Cámara de Representantes lleve a cabo una investigación sobre el asunto, aunque no está claro que la demócrata haya violado ninguna ley al romper una copia del discurso.

Sobre su relación con los demócratas, sobre todo tras el juicio político abierto por estos el pasado septiembre y que concluyó el pasado miércoles con la absolución del mandatario, Trump se mostró dispuesto a trabajar con "cualquier grupo" aunque matizó que lo veía complicado.

“Sin embargo, ese grupo, ustedes saben, habla del ‘síndrome de desequilibrio de Trump’. Salieron mal de eso. Ya lo vieron en acción cuando ella (Pelosi) hizo trizas el discurso”, señaló antes de insistir en que el gesto de la presidenta de la Cámara Baja fue "terrible", "irrespetuoso" para el país y "en realidad, muy ilegal'.

Las primarias demócratas

El presidente se refirió también a lo sucedido esta semana en las primarias demócratas de Iowa, un proceso en el que la oposición ha quedado mal parada por ser incapaz de divulgar los resultados en varios días debido a una serie de problemas técnicos.

“Piénselo, todo el dinero que se gastan los demócratas y todos los votos están fritos, no tienen una idea de quién ganó. Pero les puedo decir quién ganó por el lado republicano. (Los republicanos) contaron todos los votos, y eran muchos. Fue un número récord de votos. Trump ganó”, celebró al comentar su indiscutible victoria en Iowa con un 97% de los votos.

La crisis del coronavirus

Sobre la epidemia de coronavirus en China, Trump dijo a los reporteros que EE.UU. está trabajando con Beijing, pero también lo está haciendo con la Organización Mundial de la Salud, OMS.

“Tuve una gran conversación anoche con el presidente Xi (Jinping). Es una situación difícil, pienso que está haciendo un buen trabajo”, señaló.

A una pregunta de si le preocupaba el impacto de la epidemia a la economía global, Trump insistió: “Pienso que China está haciendo un buen trabajo”.