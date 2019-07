Trump dice no lamentar disputa con cuatro legisladoras demócratas

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que no tiene remordimientos por su actual disputa con cuatro legisladoras demócratas de minorías étnicas que él comenzó con tuits que fueron considerados como racistas.

Trump declaró a la prensa que cree que “está ganando la discusión política” y “ganándola por mucho”.

En declaraciones vertidas cuando partía de la Casa Blanca a un acto político en Greenville, Carolina del Norte, Trump defendió sus críticas.

“Si la gente quiere irse de nuestro país, puede hacerlo. Si no quieren amar a nuestro país, si no quieren pelear por nuestro país, pueden hacerlo”, afirmó Trump. “Jamás cambiaré eso”.

Trump no ha mostrado indicios de ceder en su estrategia de vincular al Partido Demócrata con las cuatro legisladoras liberales, incluso después de que la Cámara de Representantes condenó sus comentarios y los consideró racistas. Las cuatro representantes son ciudadanas estadounidenses y tres de ellas nacieron en Estados Unidos.

“Estoy disfrutándolo porque tengo que comunicarlo al pueblo estadounidense”, afirmó el mandatario. “Ellas están totalmente equivocadas. No es donde quiere estar nuestro país. No iremos en esa dirección y no seremos un país socialista”.

Trump comenzó la semana con críticas contra las representantes Rashid Tlaib, de Michigan; Ayanna Pressley, de Massachusetts; Ilhan Omar, de Minnesota, y Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York.

En respuesta a una pregunta de un medio conservador sobre si Omar debía ser investigada porque tal vez se casó con su hermano, Trump dijo: "Se habla mucho del hecho de que se había casado con su hermano. No sé nada al respecto. Oí que estuvo casada con su hermano. Usted me pregunta sobre eso. No lo sé, pero estoy seguro de que alguien está examinando el asunto”.

Omar llegó a Estados Unidos como refugiada de Somalia, un país destruido por la guerra. En 2016, cuando Omar contendía por una banca en la Cámara de Representantes de Minnesota, blogueros conservadores afirmaron que estuvo casada con dos hombres al mismo tiempo. Los archivos de matrimonio muestran que no es el caso. Los conservadores también afirmaron que uno de esos hombres, Ahmed Nur Said Elmi, era su hermano. Omar describió esas afirmaciones como “mentiras repugnantes”.

Omar rechazó en lo general esos señalamientos en un comunicado dirigido a The Associated Press, pero declinó presentar documentos o responder preguntas específicas.