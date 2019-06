Trump dice a Irlanda que no tema el Brexit: "Todo saldrá muy bien"

Donald Trump, quien llegó a Irlanda por primera vez como presidente de EE.UU. el miércoles, quiso asegurarle al país que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea funcionaría bien para su vecino cercano.

Durante la reunión con Trump, un gran defensor del Brexit, el primer ministro Leo Varadkar, subrayó las preocupaciones de Irlanda sobre la salida de la Unión Europea, que podría afectarlo más que cualquier otro país que se quede en el bloque de 28 miembros.

Antes de reunirse con Varadkar a su llegada al aeropuerto de Shannon, Trump dijo que esperaba que el primer ministro le preguntara sobre el Brexit y que todo saldría "muy bien" para Irlanda.

"La forma en que funciona (la frontera) ahora es buena; quieres intentar mantenerlo de esa manera y sé que es un gran punto de discusión con respecto al Brexit. Estoy seguro de que funcionará bien", dijo Trumpa a reporteros.

Trump también señaló que el problema de Varadkar con "su muro, su frontera" era similar a la situación fronteriza en EE.UU., antes de que el primer ministro irlandés interviniera para decir que lo más importante que quería Dublín era evitar ser una frontera entre ambas partes.

Unas 3.600 personas murieron durante los "Problemas" de Irlanda del Norte, un conflicto sectario entre sindicalistas principalmente protestantes, que quieren que Irlanda del Norte siga siendo parte del Reino Unido, y nacionalistas irlandeses predominantemente católicos. El acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998 que Estados Unidos ayudó a mediar, en su mayor parte puso fin a la violencia.

Mientras que Trump prometió el martes a Gran Bretaña un acuerdo comercial "fenomenal" posterior al Brexit, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, utilizó una visita a ambos lados de la frontera irlandesa el mes pasado para advertir que sus colegas legisladores no aceptarían tal acuerdo si el Brexit termina socavando la paz en Irlanda.

Después de que él y Trump se reunieron, Varadkar dijo que el presidente entendió que el Brexit no puede resultar en el regreso de una frontera dura en la isla, agregando que el tiempo de su reunión era importante, ya que Trump habría escuchado "una cierta historia" de legisladores pro-Brexit durante la primera parada de su viaje europeo a Gran Bretaña.

"Él quiere mantener esa (la frontera) abierta y cree que lo podemos hacer. No entramos en detalles particulares sobre cómo cree que se puede hacer, pero entiende que tiene que ser un objetivo compartido", indicó Varadkar.

Trump dijo en sus comentarios que Irlanda y Estados Unidos tienen una relación "tan buena como ha sido".

Varadkar publicó una foto en Twitter de un libro de visitas que el presidente Trump y la primera dama Melania Trump habían firmado, que incluía el mensaje "¡Amo a tu país!" La palabra "amor" estaba subrayada.

Varadkar, quien se había opuesto a invitar a Trump como ministro de gabinete antes de cambiar de opinión cuando asumió como primer ministro en 2017, recibió al mandatario en la pista del aeropuerto de Shannon y dijo que era un gran placer darle la bienvenida a Irlanda.

Visita más discreta

Después de ser homenajeado por la reina Isabel y otros miembros de la familia real durante su visita de estado a Gran Bretaña, el viaje de Trump a Irlanda será mucho más discreto, ya que el presidente pasará casi todo su tiempo en uno de sus resorts de golf.

Manifestantes protestaron por la visita de Trump, como lo hicieron en Gran Bretaña. Una pequeña multitud de unas 200 personas se reunieron en un "campamento de paz" establecido fuera del aeropuerto de Shannon durante la duración del viaje. Se planea una protesta más grande para Dublín el jueves.

"No lo quiero aquí. No me gusta. Es un intimidador", dijo el manifestante Chris Murray.

Pero el presidente recibió una cálida bienvenida en Doonbeg, donde el hotel que compró hace cinco años apoya el empleo local. Los lugareños se alinearon en el pequeño pueblo del oeste con la bandera estadounidense y organizaron una fiesta callejera de bailes irlandeses para marcar su llegada.

"Donald Trump, creo que es un gran hombre", dijo Paul Markham, un trabajador lechero local de unos 50 años que ataba cintas rojas, blancas y azules alrededor de un sombrero de duende verde y había estado celebrando desde la hora del almuerzo.

"Hay muchos fanáticos por aquí debido al empleo, debido al hotel. A partir de ahora (Doonbeg) va a ser famoso".

Los hijos de Trump, Eric y Donald Jr., se unieron a las festividades, yendo de pub en pub posando para selfies y comprando bebidas para los clientes detrás de cada bar. "¿Doonbeg ama a Trump?" Eric Trump preguntó a la multitud afuera del bar de Morrissey que respondieron con vítores.

Trump, que participó el miércoles en los eventos en el sur de Inglaterra por la conmemoración del 75 aniversario del desembarco del Día D en Normandía, se alojará en el hotel con vista al Océano Atlántico durante dos noches.

Hará una excursión de un día desde el hotel para ir a Francia el jueves para una conmemoración del Día D allí, antes de jugar un partido de golf y regresar a Washington el viernes.